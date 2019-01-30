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13:54 (мск), источник: Популярная механика

В арктических льдах найдены супербактерии

Исследователи обнаружили в ледяном массиве Шпицбергена бактерии, устойчивые к большинству существующих антибиотиков. Десять лет назад их выявили в Индии — никто не знает, как микробы успели так быстро распространиться по свету.

Источник: СС0/MartinFuchs

Одна из самых страшных угроз, с которой столкнутся будущие поколения, — это снижение эффективности антибиотиков, наряду с появлением так называемых «супербактерий». Бактерии — это миниатюрные живые «конструкторы», которые очень быстро размножаются и эволюционируют, обмениваясь «деталями» — генетическим материалом. Именно поэтому они так быстро вырабатывают устойчивость к тому или иному виду лекарства.

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На самом деле, супербактерии — это даже не гипотеза, такие штаммы уже существуют. В большинстве случаев на них не действуют даже радикальные меры, и заражение ими — смертный приговор. Пока медики отчаянно пытаются найти хоть какое-то средство, крошечные микроорганизмы распространяются по всей планете, и масштаб этой миграции поражает воображение. Недавно ученые обнаружили их следы даже в Шпицбергене — одном из самых отдаленных регионов мира!

Бактерии, найденные исследователями, несут ген устойчивости к антибиотикам blaNDM-1, который был впервые обнаружен в переполненных городских больницах Индии десять лет назад. Спустя два года этот ген был вычислен в бактериях, что плавали в различных водоемах Дели. С тех пор он отправился в путешествие по миру и вот теперь добрался даже до Арктики.

«Полярные регионы — это одни из немногих нетронутых экосистем, по крайней мере так считают многие. Однако менее чем через три года после обнаружения гена blaNDM-1 в водоемах Индии мы уже находим его за тысячи километров — там, где воздействие человека на среду сведено к минимуму», — пишет ведущий исследователь Дэвид Грэм в пресс-релизе.

Как штамм бактерии забрался так далеко — никто не знает. Исследователи подозревают, что бактерии с геном были перенесены туда мигрирующими птицами или, возможно, одним из немногих людей, посетивших этот район.

Как правило, миграция супербактерий связана с инвазивным проникновением: вы пьете зараженную воду, после чего бактерии поселяются у вас в кишечнике на неопределенный срок, а затем естественным путем покидают организм.

Это исследование лишний раз доказывает, как мало на самом деле человек может противопоставить угрозе массового заражения — и то, как мало он знает об окружающем мире.

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