Любовь к пицце принесла пенсионеру сотни тысяч долларов

Стивен Аллен (Steven Allen) из деревни Де Сото, штат Висконсин, отправился перекусить в любимую сетевую пиццерию Rocky Rococo. По дороге он зашел в продуктовый магазин и захватил пару лотерейных билетов SuperCash! с комбинацией чисел 17−18−20−26−27−31.

Затем он проверил результаты розыгрыша на официальном сайте. Пенсионер стал обладателем джекпота в размере 350 тысяч долларов (23,1 миллиона рублей). «Я увидел 17, 18 и 20. Числа продолжали совпадать, — вспоминает Аллен. — Я не мог осознать, что выиграл, поэтому перепроверял номера раз за разом. Я до сих пор не могу в это поверить».