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15:00 (мск), источник: BBC News Русская служба

В США пришли аномальные морозы. Ожидается до минус 53 градусов

На этой неделе в США ожидаются аномальные морозы, предупредили метеорологи, объяснив редкое для этой местности погодное явление влиянием полярного вихря. В некоторых местах температура может опуститься до -53 градусов по Цельсию.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -6° 53% 760 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: GETTY IMAGES

Власти штата Айова посоветовали местным жителям по возможности не дышать глубоко и не разговаривать на улице.

В штатах Среднего Запада США Висконсине, Мичигане и Иллинойсе объявлено чрезвычайное положение. Аналогично поступили и в более южных штатах, Алабаме и Миссисипи.

Сильнее всего, как ожидается, морозы ударят по Чикаго | Источник: GETTY IMAGES

Сотрудник американской Национальной метеорологической службы Джон Гаган отметил: «Подобная интенсивность холодного воздуха, я бы сказал, случается раз в поколение».

Метеорологи предупредили, что существует вероятность получения обморожения всего за 10 минут нахождения на сильном морозе.

Пик экстремальных температур, как ожидается, придется на период со вторника до четверга, когда в Чикаго будет холоднее, чем в Антарктиде.

Предполагается, что температура в этом одном из крупнейших городов США опустится до -33 градусов, но из-за сильного ветра будет казаться, что на улице минус 46, предупредили власти.

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Сильные снегопады ожидаются в Висконсине и Иллинойсе, а также в южных штатах Алабама и Джорджия.

В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение | Источник: AFP

Дональд Трамп и глобальное потепление

Президент США Дональд Трамп, известный своим нежеланием признавать, что глобальное потепление — результат деятельности человека, пошутил в «Твиттере», что именно сейчас не хватает глобального потепления.

«Что случилось с глобальным потеплением? Скорее возвращайся, ты нам так необходимо!» — написал он.

В свою очередь Национальное управление океанических и атмосферных исследований написало в «Твиттере», что зимние бури — вовсе не показатель отсутствия глобального потепления.

По мнению метеорологов, резкое похолодание связано с внезапным потеплением в районе Северного полюса, вызванным теплым фронтом из Марокко. Из-за этого полярный вихрь оказался нарушен, и массы холодного воздуха сместились к югу, рассказал Ассошиэйтед пресс эксперт по изучению зимних бурь Джуда Коэн.

Ведущие мировые ученые считают, что в результате глобального потепления, вызванного деятельностью человека, зимы в мире могут стать более суровыми.

К чему привело резкое похолодание?

Автомобилистам рекомендуют брать с собой теплые вещи и быть особо осторожными на дорогах | Источник: GETTY IMAGES

По информации полиции Чикаго, было отмечено несколько случаев уличных грабежей, когда людям угрожали огнестрельным оружием.

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Особым спросом у грабителей пользуются пуховики фирмы Canada Goose, стоимость которых достигает 1100 долларов.

Билеты на мюзикл «Гамильтон» продаются в два раза ниже обычной стоимости — за 70 долларов, потому что люди не решаются выходить на мороз.

В среду и четверг будет закрыт зоопарк в Чикаго. Это лишь четвертый подобный случай за его 85-летнюю историю.

Во вторник в США было отменено более 1100 внутренних авиарейсов.

В штатах Среднего Запада закрыты тысячи школ и предприятий. В некоторых городах открылись временные центры обогрева для бездомных.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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