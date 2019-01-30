В Таиланде спасли щенят, два дня пролежавших под бетонными столбами (видео)
История со счастливым концом.
История со счастливым концом.
Спасатели из Фонда Дхарма Расами Маниера в Таиланде в течение получаса пытались достать четверых маленьких щенят
О том, что щенкам нужна помощь, спасателям сообщила 45-летняя местная жительница Нифа Сайсунг, которая подкармливает
Сначала женщина заметила, что щенки пропали, а затем услышала, как они скулят
Все это время за ходом спасательной операции внимательно следила мама малышей. Как только все четверо щенят были извлечены
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