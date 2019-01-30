В Таиланде спасли щенят, два дня пролежавших под бетонными столбами (видео)

Спасатели из Фонда Дхарма Расами Маниера в Таиланде в течение получаса пытались достать четверых маленьких щенят из-под бетонных столбов.

О том, что щенкам нужна помощь, спасателям сообщила 45-летняя местная жительница Нифа Сайсунг, которая подкармливает собаку-маму и ее малышей.

Сначала женщина заметила, что щенки пропали, а затем услышала, как они скулят из-под бетонных столбов. Сайсунг рассказала, что в ловушке щенки находятся уже два дня. Прибывшие на место спасатели распилили бетон и смогли вытащить собак наружу.

Все это время за ходом спасательной операции внимательно следила мама малышей. Как только все четверо щенят были извлечены из-под бетонных конструкций, все семейство поспешило скрыться в безопасном месте.