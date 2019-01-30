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15:22 (мск), источник: Mail.ru Новости

Китайский турист взял в руки смертельно ядовитого осьминога и не пострадал

Но о том, что тот мог его убить, так и не узнал.

Даже самые милые и, на первый взгляд, безобидные существа могут нести смертельную опасность. Об этом напрочь забыл один китайский турист, который путешествовал по Австралии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Прогуливаясь по пляжу, он заметил возле берега маленького осьминожку и тут же взял его в руки, чтобы повнимательнее рассмотреть. Китаец также снял малыша на камеру, а видео опубликовал в соцсети. Туриста не смутила агрессивная раскраска моллюска с яркими синими кольцами. А зря.

В комментариях к видео объявились знающие люди, которые пришли в ужас от увиденного. Маленьким осьминогом из ролика оказался смертельно опасный для человека синекольчатый осьминог.

Этот моллюск обладает нервно-паралитическим ядом, способным за считанные минуты убить 26 человек.

Кстати, противоядия от этого вещества до сих пор не существует. Так что китайскому туристу, который, видимо, даже не догадывался об опасности, необычайно повезло. В конце ролика он отпустил осьминога обратно в воду, а в комментариях написал, что тот был милым.

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