Сотканные из столетий

Источник: Зарема Алиева

Шерстяные ковры ручной работы — настоящий бренд Табасаранского района Дагестана. Их история насчитывает множество столетий: из поколения в поколение табасаранских девочек обучали этому мастерству.

Постепенно промысел пришел в упадок: конкурировать с машинным производством сложно.

Однако до сих пор в горах трудятся женщины, своими руками превращающие овечью шерсть в тонкие и прочные узорчатые полотна.

Среди них — мастерицы из сел Сертиль и Урзиг. Их объединила в две «артели» жительница Сертиля Насханум Рамазанова. Она находит заказчиков, ведет с ними переговоры, принимает работу у остальных женщин и расплачивается с ними. Как и все, Насханум училась ковроткачеству с самого детства.

Женщины работают на дому. У одной мастерицы из группы дома ставится станок — и все остальные приходят к ней ткать. Ковровщицы трудятся с 8:00 до 12:00 дня и с 18:00 до 22:00 вечера. В таком режиме три-четыре женщины справляются с ковром 5 на 3,5 метра за четыре месяца.

Шерсть, несмотря на то что Дагестан — российский лидер по поголовью овец, закупают в Москве. Красители используют искусственные, на природных давно не работают. Ткут из камвольной пряжи — она не толстая и не пушистая. Камвольный ковер отличается одновременно плотностью и тонкостью. Чтобы «поднять» ковер на 10 сантиметров, мастерицам приходится уложить 46 рядов нити. Готовое изделие будто блестит и переливается.

Обычно такие ковры заказывают в приданое для дочерей.

И даже при немалой цене — 55−150 тысяч в зависимости от размера — изделия пользуются спросом.

Зарема Алиева 1 / 14 Зарема Алиева 2 / 14 Зарема Алиева 3 / 14 Зарема Алиева 4 / 14 Зарема Алиева 5 / 14 Лимат 14 лет. Она приходит из школы, обедает и садится помогать взрослым Зарема Алиева 6 / 14 Женщины ткут ковер с рисунком «хурусан». Его длина — 4 метра, ширина — 2,2 метра. Село Урзиг Зарема Алиева 7 / 14 Зарема Алиева 8 / 14 Зарема Алиева 9 / 14 Зарема Алиева 10 / 14 Зарема Алиева 11 / 14 Зарема Алиева 12 / 14 Насханум Рамазанова (стоит в центре снимка). Она периодически приезжает из родного села Сертиль в Урзиг, чтобы проконтролировать работу Зарема Алиева 13 / 14 Гюльзада Рамазанова из Хучни уже на пенсии. Она занималась ковроткачеством с детства. Успела поработать на давно закрывшейся ковровой фабрике в родном селе Зарема Алиева 14 / 14 Дом Гюльзады полон ковровых изделий разных цветов и видов. Любимый ковер — сотканный себе в приданое