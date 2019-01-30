Сотканные из столетий
Фоторепортаж из отдаленного горного района Дагестана, где своими руками женщины создают причудливые узоры знаменитых табасаранских ковров — как и поколения их предков.
Фоторепортаж из отдаленного горного района Дагестана, где своими руками женщины создают причудливые узоры знаменитых табасаранских ковров — как и поколения их предков.
Шерстяные ковры ручной работы — настоящий бренд Табасаранского района Дагестана. Их история насчитывает множество столетий: из поколения в поколение табасаранских девочек обучали этому мастерству.
Однако до сих пор в горах трудятся женщины, своими руками превращающие овечью шерсть в тонкие и прочные узорчатые полотна.
Среди них — мастерицы из сел Сертиль и Урзиг. Их объединила в две «артели» жительница Сертиля Насханум Рамазанова. Она находит заказчиков, ведет с ними переговоры, принимает работу у остальных женщин и расплачивается с ними. Как и все, Насханум училась ковроткачеству с самого детства.
Женщины работают на дому. У одной мастерицы из группы дома ставится станок — и все остальные приходят к ней ткать. Ковровщицы трудятся с 8:00 до 12:00 дня и с 18:00 до 22:00 вечера. В таком режиме
Шерсть, несмотря на то что Дагестан — российский лидер по поголовью овец, закупают в Москве. Красители используют искусственные, на природных давно не работают. Ткут из камвольной пряжи — она не толстая и не пушистая. Камвольный ковер отличается одновременно плотностью и тонкостью. Чтобы «поднять» ковер на 10 сантиметров, мастерицам приходится уложить 46 рядов нити. Готовое изделие будто блестит и переливается.
И даже при немалой цене — 55−150 тысяч в зависимости от размера — изделия пользуются спросом.
Лимат 14 лет. Она приходит из школы, обедает и садится помогать взрослым
Женщины ткут ковер с рисунком «хурусан». Его длина — 4 метра, ширина — 2,2 метра. Село Урзиг
Насханум Рамазанова (стоит в центре снимка). Она периодически приезжает из родного села Сертиль в Урзиг, чтобы проконтролировать работу
Гюльзада Рамазанова из Хучни уже на пенсии. Она занималась ковроткачеством с детства. Успела поработать на давно закрывшейся ковровой фабрике в родном селе
Дом Гюльзады полон ковровых изделий разных цветов и видов. Любимый ковер — сотканный себе в приданое
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