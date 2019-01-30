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17:34 (мск), источник: Это Кавказ

Сотканные из столетий

Фоторепортаж из отдаленного горного района Дагестана, где своими руками женщины создают причудливые узоры знаменитых табасаранских ковров — как и поколения их предков.

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Источник: Зарема Алиева

Шерстяные ковры ручной работы — настоящий бренд Табасаранского района Дагестана. Их история насчитывает множество столетий: из поколения в поколение табасаранских девочек обучали этому мастерству.

Постепенно промысел пришел в упадок: конкурировать с машинным производством сложно.

Однако до сих пор в горах трудятся женщины, своими руками превращающие овечью шерсть в тонкие и прочные узорчатые полотна.

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Среди них — мастерицы из сел Сертиль и Урзиг. Их объединила в две «артели» жительница Сертиля Насханум Рамазанова. Она находит заказчиков, ведет с ними переговоры, принимает работу у остальных женщин и расплачивается с ними. Как и все, Насханум училась ковроткачеству с самого детства.

Женщины работают на дому. У одной мастерицы из группы дома ставится станок — и все остальные приходят к ней ткать. Ковровщицы трудятся с 8:00 до 12:00 дня и с 18:00 до 22:00 вечера. В таком режиме три-четыре женщины справляются с ковром 5 на 3,5 метра за четыре месяца.

Шерсть, несмотря на то что Дагестан — российский лидер по поголовью овец, закупают в Москве. Красители используют искусственные, на природных давно не работают. Ткут из камвольной пряжи — она не толстая и не пушистая. Камвольный ковер отличается одновременно плотностью и тонкостью. Чтобы «поднять» ковер на 10 сантиметров, мастерицам приходится уложить 46 рядов нити. Готовое изделие будто блестит и переливается.

Обычно такие ковры заказывают в приданое для дочерей.

И даже при немалой цене — 55−150 тысяч в зависимости от размера — изделия пользуются спросом.

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Лимат 14 лет. Она приходит из школы, обедает и садится помогать взрослым

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Женщины ткут ковер с рисунком «хурусан». Его длина — 4 метра, ширина — 2,2 метра. Село Урзиг

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Насханум Рамазанова (стоит в центре снимка). Она периодически приезжает из родного села Сертиль в Урзиг, чтобы проконтролировать работу

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Гюльзада Рамазанова из Хучни уже на пенсии. Она занималась ковроткачеством с детства. Успела поработать на давно закрывшейся ковровой фабрике в родном селе

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Дом Гюльзады полон ковровых изделий разных цветов и видов. Любимый ковер — сотканный себе в приданое

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