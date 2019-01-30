Гвинет Пэлтроу решили засудить за лихую езду на лыжах
На американскую актрису Гвинет Пэлтроу подали в суд за то, что в 2016 году она, катаясь на лыжах, врезалась в мужчину и сбила его с ног. Об этом сообщает Associated Press в среду, 30 января.
На американскую актрису Гвинет Пэлтроу подали в суд за то, что в 2016 году она, катаясь на лыжах, врезалась в мужчину и сбила его с ног. Об этом сообщает Associated Press в среду, 30 января.
Как рассказал 72-летний окулист Терри Сандерсон, инцидент произошел на горнолыжном курорте
Сандерсон также отметил, что ранее связывался с адвокатами актрисы, однако не получил денег или
«Мне бы просто хотелось, чтобы моя правда была рассказана», — пояснил пострадавший.
Актриса отвергла все обвинения. Ее
Гвинет Пэлтроу — обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус». Она известна по ролям в фильмах «Железный человек», «Семь», «Талантливый мистер Рипли», «Мстители», «Влюбленный Шекспир» и «Семейка Тененбаум».