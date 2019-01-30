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15:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Гвинет Пэлтроу решили засудить за лихую езду на лыжах

На американскую актрису Гвинет Пэлтроу подали в суд за то, что в 2016 году она, катаясь на лыжах, врезалась в мужчину и сбила его с ног. Об этом сообщает Associated Press в среду, 30 января.

Источник: AFP 2019

Как рассказал 72-летний окулист Терри Сандерсон, инцидент произошел на горнолыжном курорте Дир-Вэлли в США. По словам доктора, после столкновения артистка поехала дальше и не попыталась оказать ему какую-либо помощь.

Пострадавший утверждает, что в результате встречи с Пэлтроу получил сотрясение мозга и перелом ребер.

Сандерсон также отметил, что ранее связывался с адвокатами актрисы, однако не получил денег или каких-либо извинений. Теперь он требует компенсации ущерба в размере 3,1 миллиона долларов. При этом мужчина отрицает, что подал в суд на Пэлтроу из-за того, что она богатая знаменитость.

«Мне бы просто хотелось, чтобы моя правда была рассказана», — пояснил пострадавший.

Актриса отвергла все обвинения. Ее пресс-секретарь Хизер Уилсон заявила, что иск не имеет никаких оснований, а также выразила надежду, что артистку оправдают.

Гвинет Пэлтроу — обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус». Она известна по ролям в фильмах «Железный человек», «Семь», «Талантливый мистер Рипли», «Мстители», «Влюбленный Шекспир» и «Семейка Тененбаум».

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