Кошачьего паразита связали с человеческой шизофренией

Источник: AP 2019

T. gondii — это обитающий в мозге паразит. Обычно его конечным хозяином являются кошки, но по оценкам исследователей, им также заражено около 2 миллиардов людей по всему миру. Доказанных симптомов болезни у большинства из этих людей нет, однако существуют гипотезы, что он может влиять на мозговые функции, например, на привязанность к домашним кошкам. Тем не менее, некоторые категории, такие как дети, беременные и люди с пониженным иммунитетом, могут страдать непосредственно от токсоплазмоза, что может привести к значительному повреждению организма или выкидышу.

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В новой работе под руководством сотрудников Университетской клиники Копенгагена (Дания) сделан анализ данных о крови 80 тысяч людей. Из них 2591 были зарегистрированы в качестве страдающих от различных нарушений психики. В рамках работы удалось выяснить, что зараженные токсоплазмой люди на 47% чаще участников из контрольной группы получают диагноз шизофрения. Связанность этих фактов оказалась еще сильнее, если учитывать только тех людей, у которых в крови нашли соответствующие паразиту антитела до установления психологического расстройства.