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16:22 (мск), источник: Индикатор

Кошачьего паразита связали с человеческой шизофренией

Ученые подвели итоги крупнейшего на данный момент исследования токсоплазмоза — заболевания, вызываемого одноклеточным паразитом Toxoplasma gondii. Исследователям удалось найти связь между заражением этим организмом и развитием шизофрении. Результаты опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity.

Источник: AP 2019

T. gondii — это обитающий в мозге паразит. Обычно его конечным хозяином являются кошки, но по оценкам исследователей, им также заражено около 2 миллиардов людей по всему миру. Доказанных симптомов болезни у большинства из этих людей нет, однако существуют гипотезы, что он может влиять на мозговые функции, например, на привязанность к домашним кошкам. Тем не менее, некоторые категории, такие как дети, беременные и люди с пониженным иммунитетом, могут страдать непосредственно от токсоплазмоза, что может привести к значительному повреждению организма или выкидышу.

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В новой работе под руководством сотрудников Университетской клиники Копенгагена (Дания) сделан анализ данных о крови 80 тысяч людей. Из них 2591 были зарегистрированы в качестве страдающих от различных нарушений психики. В рамках работы удалось выяснить, что зараженные токсоплазмой люди на 47% чаще участников из контрольной группы получают диагноз шизофрения. Связанность этих фактов оказалась еще сильнее, если учитывать только тех людей, у которых в крови нашли соответствующие паразиту антитела до установления психологического расстройства.

Несмотря на наличие этих результатов, ученые пока не могут называть токсоплазму причиной шизофрении, а лишь осторожно указывают на нее как на возможный причинный фактор. В целом, на данный момент подобного вывода сделать нельзя, хотя в отдельных исследованиях были установлены связи между недугом и рискованным поведением, в том числе попытками самоубийств и автомобильных аварий, а также с рядом неврологических расстройств, таких как болезнь Паркинсона.

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