Коллективная ностальгия побуждает выбирать отечественные товары

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К такому выводу пришли ученые из Греции, США и Великобритании, проведшие два весьма показательных эксперимента. Их участниками были жители Греции, которых экспериментаторы поделили в первом эксперименте на две группы, во втором на три.

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В первом эксперименте испытуемым (208 человек, возраст около 28 лет) предлагалось написать короткий, не менее 150 слов, текст, о каком-то событии, имеющем эмоциональное значение для них и других греков. Вторая, контрольная, группа выполняла такое же по объему, но эмоционально нейтральное задание.

Во втором эксперименте групп было три, в них участвовал 121 человек в возрасте около 33 лет. Первая и вторая имели дело с заданиями, вызывающими эмоционально окрашенные воспоминания. В первом случае речь шла о чем-то общественно значимом, во втором — о каком-то индивидуальном опыте детства, характерном для поколения испытуемых и потому легко понимаемом. Третья группа опять занималась чем-то эмоционально нейтральным.

В обоих экспериментах испытуемых затем просили отдать предпочтение конкретным греческим или зарубежным поп-песням или телешоу. Волонтеры в группах, которые испытывали коллективную ностальгию, предпочитали греческие поп-песни или телешоу во всех экспериментах.

Всякий раз, когда они с любовью думали о времени, которое они делили со своими собратьями-греками, добровольцы предпочитали домашние продукты. Участники контрольной группы отдали предпочтение зарубежным песням и шоу.

Масштабы влияния коллективной ностальгии на внутренние предпочтения были значительными и последовательными. Исследователи полагают, что коллективная ностальгия усилила у участников ощущение, что их национальная группа является достойным субъектом.

Результаты показывают, что организации и маркетологи могут использовать коллективную ностальгию, чтобы повлиять на решения потребителей.