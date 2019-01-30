Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какие автоподставы в ходу у мошенников (популярные схемы)
В США испытали российские «Торы»
Как врачей вынуждают вымогать деньги: история
Сам себе хозяин: от каких платежей за ЖКХ можно отказаться
В России признали провал «деревянной» ипотеки
«Белочка», «Ромашка», «Цитрон»Путеводитель по популярным советским конфетам
Внучка Веры Глаголевой зажигательно станцевала с Александром Овечкиным
В Екатеринбурге все школы и сады закрылись на карантин из-за ОРВИ
Ходченкова, Тарасова, Петров: звезды на премии «Золотой орел»
Собчак объяснила, почему сорвала съемки ток-шоу на НТВ
«Пусть не прячется». В Америке хотят правды от Панарина
Ракицкий: У меня вся семья связана с Петербургом
Марат Башаров вышел в свет с женой после новости об избиении
Ирина Шейк в «мужских» образах снялась для глянца
В России появились «молниеносные» знаки: что это и как бороться
«Мерседес» сделал идеальную игрушку для взрослых
Вагон поезда времен Второй мировой превратили в стильное жилье
Будут ли расти цены на квадратный метр в 2019-м?
Фоторепортажи
10Первое лунное затмение года
8Трамп накормил спортсменов фастфудом
16:36 (мск), источник: Популярная механика

Коллективная ностальгия побуждает выбирать отечественные товары

Ностальгия по каким-то событиям, переживаемая членами группы людей, может сказаться на их предпочтениях в качестве потребителей каких-то товаров или услуг. Люди, испытывающие ностальгию, скорее всего выберут продукцию своей страны.

Источник: Reuters

К такому выводу пришли ученые из Греции, США и Великобритании, проведшие два весьма показательных эксперимента. Их участниками были жители Греции, которых экспериментаторы поделили в первом эксперименте на две группы, во втором на три.

Новость
Телевизор отступил перед холодильником

В первом эксперименте испытуемым (208 человек, возраст около 28 лет) предлагалось написать короткий, не менее 150 слов, текст, о каком-то событии, имеющем эмоциональное значение для них и других греков. Вторая, контрольная, группа выполняла такое же по объему, но эмоционально нейтральное задание.

Во втором эксперименте групп было три, в них участвовал 121 человек в возрасте около 33 лет. Первая и вторая имели дело с заданиями, вызывающими эмоционально окрашенные воспоминания. В первом случае речь шла о чем-то общественно значимом, во втором — о каком-то индивидуальном опыте детства, характерном для поколения испытуемых и потому легко понимаемом. Третья группа опять занималась чем-то эмоционально нейтральным.

В обоих экспериментах испытуемых затем просили отдать предпочтение конкретным греческим или зарубежным поп-песням или телешоу. Волонтеры в группах, которые испытывали коллективную ностальгию, предпочитали греческие поп-песни или телешоу во всех экспериментах.

Всякий раз, когда они с любовью думали о времени, которое они делили со своими собратьями-греками, добровольцы предпочитали домашние продукты. Участники контрольной группы отдали предпочтение зарубежным песням и шоу.

Масштабы влияния коллективной ностальгии на внутренние предпочтения были значительными и последовательными. Исследователи полагают, что коллективная ностальгия усилила у участников ощущение, что их национальная группа является достойным субъектом.

Результаты показывают, что организации и маркетологи могут использовать коллективную ностальгию, чтобы повлиять на решения потребителей.

Ознакомиться с подробностями можно в статье авторов, опубликованной в Journal of Experimental Psychology: Applied.

 Патент недели: двигатель навылет
22 лайфхака для дома и квартиры: бытовые мелочи
Что известно о задержании сенатора Арашукова и его отца. Главное
Путин назвал министра экономического развития туристом
Сенатор Арашуков на допросе в СК потребовал переводчика
Пираты освободили российских моряков, похищенных в Африке
«Привет Сталину!» Как погибли стратонавты-рекордсмены
В США пришли аномальные морозы, ожидается до минус 53 градусов
Пользователи Сети нашли новый способ надеть мусорный пакет
Спорт
«Пусть не прячется». В Америке хотят правды от Панарина Наплыв скаутов, море звонков и слухов во время обычного матча. Угадайте, почему
Hi-Tech
На околоземной орбите нашли «пустое ведро для мусора» И вокруг планеты полно такого «добра».
Авто
У внедорожных «Тойот» принудительно снимут противотуманки Росстандарт сообщил об отзыве 113 автомобилей Toyota Highlander по причине несоответствия Одобрению типа транспортного средства (ОТТС)
Кино
Асмус снимается с Янковским на Мальдивах Актеры получили главные роли в экранизации романа Дмитрия Глуховского «Текст»
Недвижимость
Ипотека пробила психологическую отметку
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Назван любимый этаж москвичей
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
Дети
Лера Кудрявцева расплакалась, когда ее 5-месячная дочь упала с дивана Ведущая рассказала о тревоге за ребенка
Леди
5 трендов пластической хирургии Пластический хирург рассказывает, почему за пластикой больше не принято ездить в дальние страны за какими операциями гоняются мужчины.
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь