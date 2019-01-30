Коллективная ностальгия побуждает выбирать отечественные товары
Ностальгия по
Ностальгия по
К такому выводу пришли ученые из Греции, США и Великобритании, проведшие два весьма показательных эксперимента. Их участниками были жители Греции, которых экспериментаторы поделили в первом эксперименте на две группы, во втором на три.
В первом эксперименте испытуемым (208 человек, возраст около 28 лет) предлагалось написать короткий, не менее 150 слов, текст, о
Во втором эксперименте групп было три, в них участвовал 121 человек в возрасте около 33 лет. Первая и вторая имели дело с заданиями, вызывающими эмоционально окрашенные воспоминания. В первом случае речь шла о
В обоих экспериментах испытуемых затем просили отдать предпочтение конкретным греческим или зарубежным
Масштабы влияния коллективной ностальгии на внутренние предпочтения были значительными и последовательными. Исследователи полагают, что коллективная ностальгия усилила у участников ощущение, что их национальная группа является достойным субъектом.
Результаты показывают, что организации и маркетологи могут использовать коллективную ностальгию, чтобы повлиять на решения потребителей.
Ознакомиться с подробностями можно в статье авторов, опубликованной в Journal of Experimental Psychology: Applied.