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16:22 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ученые создали 3D-карту исчезнувшего африканского города

Он существовал 200 лет назад.

Археологи смогли воссоздать трехмерную картину исчезнувшего южноафриканского поселения Квененг. Около 200 лет назад оно находилось на окраине нынешнего Йоханнесбурга. Считается, что Квененг был процветающим городом с сотней домов, но пришел в упадок из-за гражданской войны.

Сейчас на этом месте практически не осталось и следа от некогда большого поселения, а потому археологи решили прибегнуть к современным технологиям.

Во время загрузки произошла ошибка.

С помощью технологии лидар они составили трехмерную карту Квененга, которая поможет в дальнейшем изучении Африки, так как в мире не существует никаких письменных данных о доколониальной истории континента. Современные технологии позволят ученым заполнить этот пробел.

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