Ученые создали 3D-карту исчезнувшего африканского города

Археологи смогли воссоздать трехмерную картину исчезнувшего южноафриканского поселения Квененг. Около 200 лет назад оно находилось на окраине нынешнего Йоханнесбурга. Считается, что Квененг был процветающим городом с сотней домов, но пришел в упадок из-за гражданской войны.

Сейчас на этом месте практически не осталось и следа от некогда большого поселения, а потому археологи решили прибегнуть к современным технологиям.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/d757a58f-8518-407a-b834-f812fcbeafca" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1283721" target="_blank">Ученые воссоздали в ЮАР облик исчезнувшего африканского города</a> Во время загрузки произошла ошибка.

С помощью технологии лидар они составили трехмерную карту Квененга, которая поможет в дальнейшем изучении Африки, так как в мире не существует никаких письменных данных о доколониальной истории континента. Современные технологии позволят ученым заполнить этот пробел.