Ученые создали 3D-карту исчезнувшего африканского города
Он существовал 200 лет назад.
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Он существовал 200 лет назад.
Археологи смогли воссоздать трехмерную картину исчезнувшего южноафриканского поселения Квененг. Около 200 лет назад оно находилось на окраине нынешнего Йоханнесбурга. Считается, что Квененг был процветающим городом с сотней домов, но пришел в упадок
Сейчас на этом месте практически не осталось и следа от некогда большого поселения, а потому археологи решили прибегнуть к современным технологиям.
С помощью технологии лидар они составили трехмерную карту Квененга, которая поможет в дальнейшем изучении Африки, так как в мире не существует никаких письменных данных о доколониальной истории континента. Современные технологии позволят ученым заполнить этот пробел.
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