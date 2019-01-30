В Госдуме обсудят выведение абортов из системы ОМС

Источник: РИА "Новости"

С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги VII Рождественских чтений «Молодежь: свобода и ответственность», которые прошли в Госдуме в среду. Это предложение поддержали участники мероприятия, в том числе представители всех политических фракций в Госдуме.

«Давайте создадим рабочую группу, которая бы включала в себя все политические фракции, представителей профильных комитетов (…) С тем, чтобы в рамках этой рабочей группы мы могли бы изучить и дать оценку ряду законодательных инициатив. Это в том числе законодательная инициатива, которая имеет отношение к вопросам финансирования за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования абортов. Тема звучала», — сказал Володин.

Возглавить рабочую группу предложено вице-спикеру Госдумы Петру Толстому.

Патриарх просит

В среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественских чтениях в Госдуме еще раз поднял тему выведения абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Церковь не устает свидетельствовать о негативных последствиях доступности абортов. Я об этом уже говорил и, наверное, буду говорить об этом до скончания своих дней. (…) Вынужден сказать, что законодательные изменения в этом вопросе не произошли. До сих пор налогоплательщик платит за то, что медицинской помощью не является и являться не может, за то, чтобы бесплатно избавиться от нежелательного ребенка», — заявил патриарх.

По его словам, общественная дискуссия на эту тему продолжается, и сегодня уже есть варианты решения, которые позволили бы признать право на жизнь за нерожденным ребенком и вывести аборты, совершаемые не по медицинским показаниям, из системы обязательного медицинского страхования.

Пиво и персональные данные

Реагируя на высказывания патриарха Кирилла, выступившего также против рекламы спиртного, Володин предложил изучить и этот вопрос в рамках рабочей группы, отметив, что речь идет, в том числе, о пиве.

Спикер Госдумы добавил, что в рамках рабочей группы «необходимо будет и в дальнейшем очень взвешенно, скрупулезно подходить к вопросам защиты персональных данных наших граждан, хранению персональных данных».

Он обратил внимание на то, что уже многое делается для защиты баз данных, в том числе, больших баз данных, но тема, которую поднял патриарх, подчеркнул Володин, «крайне важная, и она касается не только человека, защиты его данных, но и безопасности нашей страны».