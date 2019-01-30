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18:13 (мск), источник: РИА Новости

В Чикаго мороз побил исторический рекорд

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Сильные холода обрушились на значительную часть территории США в среду, в Чикаго оказался побит рекорд за всю историю наблюдений, сообщают американские синоптики.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -1° 47% 759 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: AP 2019

На утро среды по местному времени (вторая половина дня в Москве) в Чикаго было минус 33 градуса по Цельсию, что побило предыдущий рекорд от 1966 года. Ситуация осложняется сильным ветром, который усиливает воздействие мороза на людей и может вызвать обморожение всего за несколько минут.

Похожие температуры установились на всем Среднем Западе: в Милуоки (Висконсин), Де-Мойне (Айова) и в Миннеаполисе (Миннесота) температура составила минус 28−29 по Цельсию.

Во многих городах на севере США закрываются школы, учреждения, музеи. Общественный транспорт работает с трудом.
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В столице США Вашингтоне среду минус два по Цельсию, но ветрено, а во второй половине дня ожидается снег, который обычно выпадает лишь несколько раз за зиму. В результате Офис по управлению персоналом США объявил, что федеральные служащие могут приходить на работу с 3-часовой задержкой или брать незапланированные выходные и отгулы. Федеральная резервная система США специально заявила, что ее заседание по учетной ставке с последующей пресс-конференцией, за которыми пристально следят биржи, состоится по расписанию. В пригородах Вашингтона, где температура опускается до минус 11, закрыты школы и многие рестораны.

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