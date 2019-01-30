В Чикаго мороз побил исторический рекорд

На утро среды по местному времени (вторая половина дня в Москве) в Чикаго было минус 33 градуса по Цельсию, что побило предыдущий рекорд от 1966 года. Ситуация осложняется сильным ветром, который усиливает воздействие мороза на людей и может вызвать обморожение всего за несколько минут.

В столице США Вашингтоне среду минус два по Цельсию, но ветрено, а во второй половине дня ожидается снег, который обычно выпадает лишь несколько раз за зиму. В результате Офис по управлению персоналом США объявил, что федеральные служащие могут приходить на работу с 3-часовой задержкой или брать незапланированные выходные и отгулы. Федеральная резервная система США специально заявила, что ее заседание по учетной ставке с последующей пресс-конференцией, за которыми пристально следят биржи, состоится по расписанию. В пригородах Вашингтона, где температура опускается до минус 11, закрыты школы и многие рестораны.