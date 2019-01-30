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18:41 (мск), источник: РИА Новости

В Киргизии пьяный мужчина заехал на лошади в супермаркет

БИШКЕК, 30 янв — Sputnik. В киргизском городе Токмок мужчина верхом на лошади въехал в супермаркет, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Произошедшее сняли на видео очевидцы. На нем видно, как лошадь с седоком поднимается по ступенькам и входит в здание магазина, но служба безопасности выпроваживает странного посетителя.

Во время загрузки произошла ошибка.
Сотрудникам Главного управления внутренних дел Чуйской области удалось установить личность наездника. Им оказался 39-летний житель Токмока.

Мужчина пояснил милиционерам, что был сильно пьян и жалеет о содеянном. Правоохранители провели с ним профилактическую беседу, составили административный протокол и оштрафовали на 5,5 тысяч сомов (около 80 долларов).

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