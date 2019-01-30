В Киргизии пьяный мужчина заехал на лошади в супермаркет
БИШКЕК, 30 янв — Sputnik. В киргизском городе Токмок мужчина верхом на лошади въехал в супермаркет, сообщает Sputnik Кыргызстан.
БИШКЕК, 30 янв — Sputnik. В киргизском городе Токмок мужчина верхом на лошади въехал в супермаркет, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Произошедшее сняли на видео очевидцы. На нем видно, как лошадь с седоком поднимается по ступенькам и входит в здание магазина, но служба безопасности выпроваживает странного посетителя.
Мужчина пояснил милиционерам, что был сильно пьян и жалеет о содеянном. Правоохранители провели с ним профилактическую беседу, составили административный протокол и оштрафовали на 5,5 тысяч сомов (около 80 долларов).
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