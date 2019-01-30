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18:48 (мск), источник: Mail.ru Новости

Фуд-блогер показывает, какую еду подают пассажирам разных авиакомпаний (фото)

Это полезно узнать перед тем, как купить билет.

Генри Ву из Чикаго несколько лет проработал разработчиком программного обеспечения, но в 2016 году решил бросить работу и отправиться путешествовать по миру.

Сначала он просто летал по разным странам и, как любой нормальный турист, делал множество фото и селфи. Большую часть его фотоколлекции составляли снимки еды на борту самолетов.

И тогда Генри пришла в голову интересная мысль — завести аккаунт, в котором он будет показывать меню разных авиакомпаний.
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Delta Airlines, эконом класс (США)
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JetBlue, эконом класс (США)
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Iran Air, эконом класс (Иран)

За несколько лет аккаунт Airplane Foodselfie набрал более 16 тысяч подписчиков, которые живо комментируют еду эконом и бизнес класса, а также присылают Генри свои фото самолетных блюд.

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Korean Air, бизнес класс (Корея)
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Singapore Airlines, бизнес класс (Сингапур)
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Lufthansa, бизнес класс (Германия)

Все фото блогер подписывает, так что любой желающий может посмотреть меню рейса прежде, чем взять билет на самолет.

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Egypt Air, вегетарианское меню (Египет)
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Virgin Atlantic, бизнес класс (Великобритания)
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Cathay Pacific, бизнес класс (Гонконг)

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