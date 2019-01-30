Фуд-блогер показывает, какую еду подают пассажирам разных авиакомпаний (фото)
Это полезно узнать перед тем, как купить билет.
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Это полезно узнать перед тем, как купить билет.
Генри Ву из Чикаго несколько лет проработал разработчиком программного обеспечения, но в 2016 году решил бросить работу и отправиться путешествовать по миру.
Сначала он просто летал по разным странам и, как любой нормальный турист, делал множество фото и селфи. Большую часть его фотоколлекции составляли снимки еды на борту самолетов.
За несколько лет аккаунт Airplane Foodselfie набрал более 16 тысяч подписчиков, которые живо комментируют еду эконом и
Все фото блогер подписывает, так что любой желающий может посмотреть меню рейса прежде, чем взять билет на самолет.
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