Ученые выявили еще одну опасность недосыпа

Источник: @sekibaku

Ученые поместили 25 добровольцев в лабораторию сна, где измеряли у них уровень чувствительности к теплу и активность мозга. Температуру постепенно повышали.

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Сначала процедуру провели после полноценного ночного сна участников, а на следующий день — после бессонной ночи.

Оказалось, что после недосыпа участники эксперимента начинали ощущать дискомфорт при низких температурах — у них наблюдалась повышенная активность в областях мозга, ответственных за ощущение боли.

Также после недостаточного отдыха активность соматосенсорных участков мозга, получающих сигналы от рецепторов всего тела, повышалась на 126%. Это означает сбой в механизмах, управляющих физиологическими реакциями на болезненные раздражители.

Последующий опрос добровольцев показал, что даже небольшой недосып способствовал усиленным болевым реакциям в течение дня.

Кроме того, недостаток сна увеличивает период выздоровления и усиливает боль.

Ранее в ноябре ученые выяснили, что недосып у детей способствует выработке нездоровых привычек в питании, ожирению и сидячему образу жизни.