Ученые выявили еще одну опасность недосыпа
Американские нейробиологи выяснили, что недосып усиливает чувствительность человека к внешним раздражителям и снижает болевой порог. Результаты исследования опубликованы на портале MedicalXpress.
Американские нейробиологи выяснили, что недосып усиливает чувствительность человека к внешним раздражителям и снижает болевой порог. Результаты исследования опубликованы на портале MedicalXpress.
Ученые поместили 25 добровольцев в лабораторию сна, где измеряли у них уровень чувствительности к теплу и активность мозга. Температуру постепенно повышали.
Сначала процедуру провели после полноценного ночного сна участников, а на следующий день — после бессонной ночи.
Оказалось, что после недосыпа участники эксперимента начинали ощущать дискомфорт при низких температурах — у них наблюдалась повышенная активность в областях мозга, ответственных за ощущение боли.
Также после недостаточного отдыха активность соматосенсорных участков мозга, получающих сигналы от рецепторов всего тела, повышалась на 126%. Это означает сбой в механизмах, управляющих физиологическими реакциями на болезненные раздражители.
Кроме того, недостаток сна увеличивает период выздоровления и усиливает боль.
Ранее в ноябре ученые выяснили, что недосып у детей способствует выработке нездоровых привычек в питании, ожирению и сидячему образу жизни.