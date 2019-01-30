Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самая безумная парковка в мире: видео из Бангкока
Находка на краю Солнечной системы потрясла ученых
Как врачей вынуждают вымогать деньги: история
Дана Борисова взяла дочь на съемки шоу Малахова и пожалела
Жильцы дома в Магнитогорске передумали переезжать
Российские приложения на смартфонах хотят сделать обязательными ФАС выдвинула идею, чтобы во всех, продающихся в России смартфонах были предустановлены отечественные браузер
Внучка Веры Глаголевой зажигательно станцевала с Александром Овечкиным
В Екатеринбурге все школы и сады закрылись на карантин из-за ОРВИ
Асмус снимается с Янковским на Мальдивах
Дана Борисова взяла дочь на съемки шоу Малахова и пожалела
Сын советских олимпийских чемпионов хочет попасть в сборную США
ПСЖ ожидает возвращение Неймара через десять недель
Марат Башаров вышел в свет с женой после новости об избиении
Ирина Шейк в «мужских» образах снялась для глянца
Известно, какая часть автомобиля вчетверо грязнее унитаза
Что нельзя делать в самолете (и почему)
Вагон поезда времен Второй мировой превратили в стильное жилье
Будут ли расти цены на квадратный метр в 2019-м?
Фоторепортажи
10Заброшенная деревня с «диснеевскими» замками
8Трамп накормил спортсменов фастфудом
20:04 (мск), источник: Чердак

Зауроподы косолапили, если не спешили

Палеонтологи из Германии и Японии изучили следы зауроподов, и выяснили, что те умели ставить передние лапы на внешнюю сторону стопы, когда не спешили или стояли на месте. Такую постановку ноги динозавры использовали, чтобы переносить вес тела на задние конечности, а ставили передние лапы на всю стопу, когда начинали шагать быстрее.

Отпечатки следов зауроподов в Марокко | Источник: The Society of Vertebrate Paleontology

Зауроподы — это группа четвероногих растительноядных динозавров, которые как правило, были огромных размеров и массы — самые большие вырастали длиннее 30 метров и весили свыше 100 тонн. Самые известные представители группы, наверное, брахиозавры, которые чихали на персонажей фильма «Парк юрского периода».

Во время загрузки произошла ошибка.

Зауроподы интересны не только своими невероятными размерами, но и тем, что их предки ходили на двух ногах, так что зауроподы в ходе эволюции повторно встали на четыре. Это большая редкость — в истории четвероногих животных спуск с двух на все четыре лапы случался всего несколько раз, и все среди динозавры (орнитопод, цератопсов, тиреофор, сами зауроподы) или их родственники (силезаврид).

Ученые проанализировали следы динозавров, найденные в Марокко еще в 1980 году при строительстве дороги — кусок породы 54 на 6 метров с десятью дорожками следов небольших и средних зауроподов. Отпечатки лап не превышали 54 сантиметров длиной. Точная видовая принадлежность следов неизвестна, но те, кто их оставил, жили скорее всего в середине юрского периода (174−163 миллиона лет назад).

Вверху: цветом выделена глубина следов, от красного (самые мелкие) до синего (самые глубокие). Внизу: цветом выделены разные цепочки следов | Источник: The Society of Vertebrate Paleontology

Для анализа следов исследователи применили технологию фотограмметрии, которую используют с середины XIX века для того, чтобы по нескольким фотографиям объекта построить его трехмерную модель, например, рельефа местности. Фотограмметрию применяют и сейчас, используя также в картографии и многих других областях, например в создании рельефа для компьютерных игр.

Новость
Ученые выяснили, когда появились кенгуру и почему они научились прыгать

Сделав почти 400 снимков следов, палеонтологи обработали их с помощью специальных алгоритмов. В результате они получили 10 отчетливых дорожек следов ящеров. Анализ самих следов показал, что передние лапы ставились, как правило, на внешнюю сторону стопы. Это хорошо соответствует происхождению зауроподов от двуногих предков — умение поворачивать руку ладонью вниз полностью далось только млекопитающим и хамелеону.

Между тем, как широко динозавры расставляли ноги и положением передних стоп, прослеживалась четкая корреляция. Чем уже была «колея», тем меньшей площадью передних конечностей динозавр касался земли. Палеонтологи решили, что динозавры ставили ноги узко когда шли медленно, и таким образом, передние конечности не принимали активного участия в ходьбе — на них просто опирались, чтобы распределить вес огромной туши. Нога ставилась на всю стопу, когда зауроподы разгонялись до своих предельных 5 км/ч.

 Российские физики под присмотром китайского спутника грели небо над Нижним Новгородом
Выяснилось, как лишний жир на талии влияет на мозг
Что известно о задержании сенатора Арашукова и его отца. Главное
Путин назвал министра экономического развития туристом
Британец нашел старинную могилу, оказавшуюся не человеческой
В Чикаго мороз побил исторический рекорд
Ученые выявили, чем еще опасен недосып
Иностранные счета чиновников заинтересовали Генпрокуратуру
Американская актриса подала иск к российскому боксеру
Спорт
«Пусть не прячется». В Америке хотят правды от Панарина Наплыв скаутов, море звонков и слухов во время обычного матча. Угадайте, почему
Hi-Tech
На околоземной орбите нашли «пустое ведро для мусора» И вокруг планеты полно такого «добра».
Авто
У внедорожных «Тойот» принудительно снимут противотуманки Росстандарт сообщил об отзыве 113 автомобилей Toyota Highlander по причине несоответствия Одобрению типа транспортного средства (ОТТС)
Кино
Ходченкова снялась в неожиданном и пугающем образе Актриса получила роль психически неуравновешенной матери в драме «У нее другое имя»
Недвижимость
Эталонно плохие арендаторы ужаснули российскую семью
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Россиянам пообещали годовой отдых от ипотеки
Может ли банк увеличить процент по уже взятой ипотеке?
Дети
Лера Кудрявцева расплакалась, когда ее 5-месячная дочь упала с дивана Ведущая рассказала о тревоге за ребенка
Леди
5 трендов пластической хирургии Пластический хирург рассказывает, почему за пластикой больше не принято ездить в дальние страны за какими операциями гоняются мужчины.
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь