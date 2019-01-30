Зауроподы косолапили, если не спешили

Отпечатки следов зауроподов в Марокко | Источник: The Society of Vertebrate Paleontology

Зауроподы — это группа четвероногих растительноядных динозавров, которые как правило, были огромных размеров и массы — самые большие вырастали длиннее 30 метров и весили свыше 100 тонн. Самые известные представители группы, наверное, брахиозавры, которые чихали на персонажей фильма «Парк юрского периода».

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Зауроподы интересны не только своими невероятными размерами, но и тем, что их предки ходили на двух ногах, так что зауроподы в ходе эволюции повторно встали на четыре. Это большая редкость — в истории четвероногих животных спуск с двух на все четыре лапы случался всего несколько раз, и все среди динозавры (орнитопод, цератопсов, тиреофор, сами зауроподы) или их родственники (силезаврид).

Ученые проанализировали следы динозавров, найденные в Марокко еще в 1980 году при строительстве дороги — кусок породы 54 на 6 метров с десятью дорожками следов небольших и средних зауроподов. Отпечатки лап не превышали 54 сантиметров длиной. Точная видовая принадлежность следов неизвестна, но те, кто их оставил, жили скорее всего в середине юрского периода (174−163 миллиона лет назад).

Вверху: цветом выделена глубина следов, от красного (самые мелкие) до синего (самые глубокие). Внизу: цветом выделены разные цепочки следов | Источник: The Society of Vertebrate Paleontology

Для анализа следов исследователи применили технологию фотограмметрии, которую используют с середины XIX века для того, чтобы по нескольким фотографиям объекта построить его трехмерную модель, например, рельефа местности. Фотограмметрию применяют и сейчас, используя также в картографии и многих других областях, например в создании рельефа для компьютерных игр.

Сделав почти 400 снимков следов, палеонтологи обработали их с помощью специальных алгоритмов. В результате они получили 10 отчетливых дорожек следов ящеров. Анализ самих следов показал, что передние лапы ставились, как правило, на внешнюю сторону стопы. Это хорошо соответствует происхождению зауроподов от двуногих предков — умение поворачивать руку ладонью вниз полностью далось только млекопитающим и хамелеону.