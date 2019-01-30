Топилин призвал чиновников думать прежде, чем говорить

Источник: РИА Новости

В последнее время в России ряд высказываний чиновников вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Так, в октябре 2018 года после обсуждения размера прожиточного минимума для неработающих пенсионеров покинула свой пост министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова: чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», и отметила, что «макарошки стоят всегда одинаково».

В ноябре руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с волонтерами заявила, что государство «ничего не должно» подрастающему поколению. Позже она подала в отставку и покинула свой пост.