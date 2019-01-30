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19:38 (мск), источник: РИА Новости

Топилин призвал чиновников думать прежде, чем говорить

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв — РИА Новости. Чиновникам нужно думать прежде, чем говорить, заявил РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, комментируя инциденты с некорректными высказываниями некоторых региональных и федеральных чиновников.

Источник: РИА Новости

В последнее время в России ряд высказываний чиновников вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Так, в октябре 2018 года после обсуждения размера прожиточного минимума для неработающих пенсионеров покинула свой пост министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова: чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», и отметила, что «макарошки стоят всегда одинаково».

В ноябре руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с волонтерами заявила, что государство «ничего не должно» подрастающему поколению. Позже она подала в отставку и покинула свой пост.

«Это вопрос поведения и, наверное, собственного ощущения — что вообще надо говорить и где, нужно, прежде чем говорить, подумать. Вот и все. Ведь любые острые вещи, а их у нас немало, надо обсуждать с обществом. Просто надо делать это нормально, человеческим образом», — заявил Топилин.

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