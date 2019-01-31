Почему глобальное потепление приводит к суровым зимам? Что происходит?
Полярный вихрь, накрывший большую часть Соединенных Штатов, принес с собой рекордные морозы и аномальные снегопады.
Полярный вихрь, накрывший большую часть Соединенных Штатов, принес с собой рекордные морозы и аномальные снегопады.
Метеорологи обещают, что в некоторых местах температура может опуститься до -50 градусов по Цельсию и даже ниже. В штатах Среднего Запада — Висконсине, Мичигане и Иллинойсе — и даже в еще более южных Алабаме и Миссисипи объявлено чрезвычайное положение.
В Чикаго, расположенном южнее Сочи, на этой неделе холоднее, чем в Антарктиде.
Президент США Дональд Трамп, известный своим скептическим отношением к изменению климата, пошутил в «Твиттере»: «Что за чертовщина происходит с глобальным потеплением? Возвращайся поскорей, ты нам так необходимо!».
Миллионы людей по всему миру задаются тем же вопросом: почему ученые уже которое десятилетие говорят о глобальном потеплении, а зимы во многих странах с каждым годом становятся все холоднее?
Русская служба
Если совсем просто, то полярный вихрь — это такая атмосферная воронка, в которой холодный воздух вращается вокруг северного полюса.
Дело в том, что южнее, в умеренных широтах, воздух нагревается сильнее. За счет этого там образуется область высокого давление — и воздух выталкивает к северу, где давление ниже. Проще говоря, с юга на север начинает дуть ветер.
Поскольку Земля вращается вокруг своей оси, поток воздуха начинает закручиваться вокруг полюса, образуя ту самую воронку — полярный вихрь.
Нижняя — на высоте около 10−12 км, примерно там, где летают самолеты. Этот поток воздуха (ученые называют его полярным струйным течением) существует круглый год и в зависимости от нагрева земли может отклоняться к северу и к югу, формируя погоду.
Верхний полярный вихрь образуется только в зимнее время и бушует в стратосфере, на высоте почти 50 км. В отличие от нижней воронки, этот поток воздуха обычно куда больше похож на круг, поскольку расположен далеко от земли и меньше зависит от ее нагрева.
За последние 50 лет за счет выбросов парниковых газов температура на Земле повысилась в среднем на один градус Цельсия.
Однако Арктика нагревается значительно быстрее, чем остальные регионы, поскольку там тающий снег, и ледники обнажают участки земли и поверхность океана. Они более темные — а значит, впитывают намного больше солнечных лучей и нагреваются еще сильнее.
Если этих волн много, и они достаточной силы, их энергия может устремиться вверх, нарушив привычное течение верхней воронки или «оторвав» от нее приличный кусок.
В таком случае этот «обрывок» ледяного вихря обычно начинает движение на юг, принося с собой экстремальные морозы — как и произошло на этой неделе в Соединенных Штатах.
Таким парадоксальным образом потепление Арктики и таяние ледников могут обернуться суровыми зимами в южных широтах.
В том смысле, в котором этот термин употребил президент Трамп — нет.
Более того, скорее наоборот: нарушение привычного баланса атмосферных течений может означать, что обрывки полярных вихрей будет заносить на юг все чаще — а значит, участятся и суровые зимы.
И наверняка это лишь укрепит многих скептиков в мысли о том, что глобальное потепление — миф и выдумка ученых.
Именно поэтому, чтобы не сбивать людей с толку, в научном мире давно предпочитают избегать термина «глобальное потепление» и говорить о «глобальном изменении климата».
Однако не нужно забывать, что резкое похолодание в регионах, не привыкших к морозам, спровоцировано именно повышением температуры на планете в целом. И чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на любой график роста средних температур — например, на сайте НАСА.
Или вспомнить, что пока Вашингтон утопает в снегу, Австралия переживает самое жаркое лето в истории. На прошлой неделе там было установлено сразу несколько температурных рекордов: в Аделаиде столбик термометра поднялся до 46,6 градусов Цельсия, а в
Так что глобальное потепление — реальность. Даже если иногда оно проявляется в замерзшем Ниагарском водопаде.