Власти Мексики прекратили войну с наркомафией

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«Войны нет, официально войны больше нет. Мы хотим мира, и мы добьемся мира», — цитирует его ТАСС.

Глава Мексики также добавил, что в задачи государства входит обеспечение безопасности граждан страны. В связи с этим власти отказываются от «задержания главарей», чтобы снизить число убийств и разбойных нападений.

По словам президента, новая стратегия в этом направлении уже дает результаты.

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Воевать с наркомафией начал президент Фелипе Кальдерон, возглавлявший Мексику с 2006 года по 2012 год. За минувшие годы в ходе этой борьбы погибли более четверти миллиона человек, однако добиться улучшения ситуации в сфере безопасности не удалось. Более того, в последние годы в Мексике участились случаи насилия и убийств, большинство из которых связаны с противоборством наркокартелей.

16 января сообщалось о задержании крупнейшего наркобарона Албании Клемента Балили по прозвищу Албанский Эскобар. Он сдался полиции после двух лет поисков. 46-летний Балили обвиняется в организации контрабанды сотен тонн наркотиков не только в Европе, но и по всему миру.