Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

Источник: Известия

В конце зимы 2019 года правительство России традиционно проиндексирует большинство социальных выплат, средства на которые выделяются из федерального бюджета, а также детские пособия, которые выплачивает работодатель. Кроме того, в стране начнется первый этап перехода на цифровое телевещание, который затронет семь российских регионов, а интернет-пользователей не только в России, но и по всему миру ждет переход на новый протокол EDNS (он нужен, чтобы система хранения доменных имен работала корректно). Подробнее обо всех этих изменениях — в традиционном обзоре «Известий».

Индексация социальных выплат…

Федеральные социальные выплаты в России с 1 февраля 2019 года проиндексируют на 4,3%. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала на заседании правительства, которое состоялось в середине января.

С 1 февраля будут проиндексированы на фактический уровень инфляции за 2018 год все федеральные ежемесячные денежные выплаты, это 4,3%. Татьяна Голикова вице-премьер (цитата по ТАСС)

— Росстат уже опубликовал данные. На это будет потрачено дополнительно 25 млрд рублей. Финансовую поддержку в увеличенном размере получат более 15 млн наших граждан, — цитирует ТАСС слова вице-премьера.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о средствах, которые выплачиваются ежемесячно за счет средств федерального бюджета. Сюда, в частности, относятся выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, людям, награжденным званиями Героев Советского Союза и Героев России, ветеранам боевых действий, несовершеннолетним узникам фашизма, тем, кто пострадал от воздействия радиации, а также выплаты инвалидам — в том числе на содержание собак-поводырей.

Социальные выплаты в начале января индексируют ежегодно, однако цифры каждый раз меняются. Насколько они будут увеличены, зависит от показателей прошлого года: индекса роста потребительских цен и уровня инфляции.

Полный список соцвыплат и порядок их индексации можно посмотреть в соответствующем федеральном законе (№ 444-ФЗ). Постановление правительства об индексации в 2019 году было опубликовано в конце января.

Кроме того, все социальные выплаты и пенсии пенсионерам МВД , Минобороны и других силовых структур с 1 февраля 2019 года начнут начислять на карты «Мир».

Напомним, что решение о плавном переходе выплат пенсионерам и бюджетникам на эти карты было принято в 2017 году, его первый этап начался летом 2018 года — первыми на них начали переводить сотрудников бюджетных ведомств и «гражданских» пенсионеров. Завершить процесс замены карт планируется к лету 2020 года.

…и пособий на детей

В соответствии с постановлением правительства об индексации социальных выплат с 1 февраля вырастут и так называемые детские пособия, получателей которых в России довольно много. К ним в том числе относится пособие по беременности, пособие по уходу за ребенком, единовременная выплата, которая полагается при рождении ребенка, а также пособия детям военнослужащих (в том числе и в случае потери кормильца).

Читайте также Власти объяснили фиктивный экономический рост России

Как и другие социальные выплаты, они индексируются ежегодно в начале второго месяца зимы: коэффициент повышения пособий общий и утверждается правительством. В этом году он составит 1,034 (в прошлом году — 1,025).

Это значит, например, что единовременная денежная выплата при рождении или усыновлении ребенка увеличится с 16,7 тыс. рублей до 17,3 тыс. рублей.

Пособие женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности (на него могут претендовать те, кто оформил необходимые документы в медучреждении в течение первых 12 недель беременности), вырастет с 628,4 до 649,8 рубля, минимальное пособие по уходу за вторым и самым младшим ребенком — с 6,2 до 6,4 тыс. рублей.

Пособие на ребенка, который был усыновлен, взят под опеку или на попечение, вырастет с 16,7 тыс. рублей до 17,4 тыс. рублей, а пособие на ребенка-инвалида увеличится до 133,5 тыс. рублей (сейчас — 128 тыс. рублей). Такую же сумму будут выплачивать на детей в возрасте от семи лет или нескольких детей, которые приходятся друг другу братьями или сестрами ребенка, переданного на воспитание в семью.

Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком составит 26,1 тыс. рублей вместо 24,5 тыс. рублей.

Беременные жены военнослужащих, которые проходят службу по призыву, смогут получить 27,6 тыс. рублей вместо 26,5 тыс. рублей; те, кто воспитывает ребенка, пока супруг проходит службу по призыву, — 11,8 тыс. рублей вместо 11,3 тыс. рублей. А пособие на ребенка военнослужащего, которое выплачивают в случае потери кормильца, — 2,3 тыс. рублей вместо 2,2 тыс. рублей.

Большинство детских пособий выплачиваются за счет работодателей.

При этом в некоторых районах и областях прибавка может оказаться даже больше — в случае если там установлены дополнительные «зарплатные» коэффициенты.

Россию переводят в «цифру»

Кроме того, в феврале в России начнется постепенный переход на цифровой формат телевещания. О том, что регионы к «цифре» планируется подключать постепенно, в профильных ведомствах сообщили еще в ноябре 2018-го. Тогда вопрос обсуждался на заседании правительства страны — в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев призвал чиновников удостовериться, что переход для населения пройдет максимально гладко.

Читайте также Региональные каналы смогут еще год продолжать вещание аналогового ТВ

— Окончательный переход от аналогового на цифровой формат будет поэтапным, он начинается с февраля следующего года и продлится полгода, — цитировал «Коммерсант» премьер-министра страны Дмитрия Медведева.

Уже известно, что с 11 февраля переход начнется в первых семи регионах — это будут Республика Чечня, Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области. Кроме того, еще в 2018 году в пилотном режиме переход состоялся в Тверской области, и его итоги в Минкомсвязи оценили положительно.

Следующий этап начнется в середине апреля 2019-го, когда на цифровое эфирное телевидение должны окончательно перевести еще 20 регионов, в том числе Москву, Подмосковье и ЯНАО. В июне на новую систему вещания по плану перейдут оставшиеся субъекты Федерации, в том числе и Петербург.

Напомним, что сейчас речь идет о финальном этапе реформы — именно он напрямую затрагивает телезрителей. Сам переход длится уже около 10 лет, совокупные расходы на него оценивают примерно в 200 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

В результате страна должна полностью отказаться от устаревшей аналоговой системы, а цифровая сеть, как предполагается, охватит большинство домохозяйств. Цифровое вещание лучше по качеству и позволяет передавать больше каналов на одной частоте.

Читайте также Ловите «цифру». Как не остаться без телевидения в 2019 году

Как писали «Известия», цифровое телевидение обеспечит телезрителям доступ к набору из 20 каналов, сформированных в два пакета (мультиплексы). В первый мультиплекс входят Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». Во второй — РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ3», «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «МузТВ».

Ранее смотреть эфирные телеканалы в таком качестве (и в таком количестве) могли в основном подписчики платных кабельных операторов. Однако после перехода на «цифру» качественная картинка станет бесплатной для всех.

В то же время, чтобы принимать цифровой сигнал, потребуется более современное оборудование — соответствующий новым стандартам цифровой телевизор или специальная приставка.

Если сейчас телевизор в семье устаревший, покупать технику людям придется за свой счет.

Читайте также В Госдуме обсудят выведение абортов из системы ОМС

Правда, в каждом регионе должна быть предусмотрена система государственной помощи на приобретение техники для малоимущих граждан. В труднодоступных районах продавать приставки по доступным ценам обещали в отделениях «Почты России».

При этом одномоментного отключения аналогового вещания тоже не произойдет — как минимум небольшим региональным телекомпаниям разрешили пользоваться аналоговыми частотами до конца лета 2020 года.

Подробнее узнать о том, как будет проходить переход, проверить, соответствует ли домашняя техника новым требованиям, и узнать, как выбрать и подключить новую технику, можно на сайте Российской телерадиовещательной сети (ртрс.рф).

И весь мир отказывается от DNS (и переходит на EDNS)

Еще одно нововведение коснется не только россиян, но и всех интернет-пользователей. С 1 февраля 2019 года планируется переход на новые стандарты протокола DNS (Domain Name System) — системы, которая хранит данные о доменных именах. По сути это большая база данных, которая состоит из множества отдельных элементов, которые взаимодействуют между собой с помощью специальных протоколов.

Читайте также Правительство поддерживает регистрацию устройств по IMEI

Проблема заключается в том, что протокол DNS, который используется сейчас, был разработан еще в 1980-х и к этому времени серьезно устарел: он медленный, с его помощью нельзя использовать новые функции, кроме того, есть вопросы и к стандартам безопасности. Поэтому еще с конца 1990-х годов велась разработка новой версии, EDNS, перейти на которую планируется как раз 1 февраля.

Эта дата, как важная веха в истории интернета, получила собственное название — Flag Day, — а еще породила множество спекуляций о возможном «конце интернета». Пользователей беспокоит, что сайты, которые находятся на устаревших серверах (то есть тех, которые работают еще по стандартам DNS), просто перестанут работать.

Скорее всего, эти опасения не оправданы. На сайте Flag Day (у него есть русскоязычная версия) говорится, что по большому счету речь идет о том, что крупные провайдеры и производители программного обеспечения DNS с этого момента просто уберут «определенные обходные пути».

Источник: РИА "Новости"

При этом большинство из них готовиться к переходу начали заранее и уже пользуются обновленными стандартами.

Изменения, подчеркивается на сайте, коснутся только сайтов, на которых установлено программное обеспечение, не соответствующее новым стандартам.

Проблема (если она есть) касается всего мира, в России ранее высказывались опасения, что не соответствующими новым требованиям могут оказаться сайты ряда российских ведомств, которые не работают с крупными провайдерами. Такие ресурсы в начале февраля могут оказаться недоступны. Но даже если это случится, скорее всего, неполадки будут довольно быстро устранены.

С тем, что опасения пользователей по большей части не оправданы, согласно и большинство экспертов IT-рынка, опрошенных «Российской газетой», скорее всего, тревоги пользователей преувеличили.

Тем не менее проверить интересующий вас домен можно с помощью специальной формы на сайте Flag Day. Там же можно посмотреть рекомендации владельцам доменов, операторам DNS-серверов и разработчикам.