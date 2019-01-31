Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
Повышение социальных выплат и детских пособий, отказ от DNS и другие нововведения.
Повышение социальных выплат и детских пособий, отказ от DNS и другие нововведения.
В конце зимы 2019 года правительство России традиционно проиндексирует большинство социальных выплат, средства на которые выделяются из федерального бюджета, а также детские пособия, которые выплачивает работодатель. Кроме того, в стране начнется первый этап перехода на цифровое телевещание, который затронет семь российских регионов, а
Федеральные социальные выплаты в России с 1 февраля 2019 года проиндексируют на 4,3%. Об этом
С 1 февраля будут проиндексированы на фактический уровень инфляции за 2018 год все федеральные ежемесячные денежные выплаты, это 4,3%.
— Росстат уже опубликовал данные. На это будет потрачено дополнительно 25 млрд рублей. Финансовую поддержку в увеличенном размере получат более 15 млн наших граждан, — цитирует ТАСС слова
Речь идет о средствах, которые выплачиваются ежемесячно за счет средств федерального бюджета. Сюда, в частности, относятся выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, людям, награжденным званиями Героев Советского Союза и Героев России, ветеранам боевых действий, несовершеннолетним узникам фашизма, тем, кто пострадал от воздействия радиации, а также выплаты инвалидам — в том числе на содержание
Социальные выплаты в начале января индексируют ежегодно, однако цифры каждый раз меняются. Насколько они будут увеличены, зависит от показателей прошлого года: индекса роста потребительских цен и уровня инфляции.
Полный список соцвыплат и порядок их индексации можно посмотреть в соответствующем федеральном законе (№ 444-ФЗ). Постановление правительства об индексации в 2019 году было опубликовано в конце января.
Напомним, что решение о плавном переходе выплат пенсионерам и бюджетникам на эти карты было принято в 2017 году, его первый этап начался летом 2018 года — первыми на них начали переводить сотрудников бюджетных ведомств и «гражданских» пенсионеров. Завершить процесс замены карт планируется к лету 2020 года.
В соответствии с постановлением правительства об индексации социальных выплат с 1 февраля вырастут и так называемые детские пособия, получателей которых в России довольно много. К ним в том числе относится пособие по беременности, пособие по уходу за ребенком, единовременная выплата, которая полагается при рождении ребенка, а также пособия детям военнослужащих (в том числе и в случае потери кормильца).
Как и другие социальные выплаты, они индексируются ежегодно в начале второго месяца зимы: коэффициент повышения пособий общий и утверждается правительством. В этом году он составит 1,034 (в прошлом году — 1,025).
Пособие женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности (на него могут претендовать те, кто оформил необходимые документы в медучреждении в течение первых 12 недель беременности), вырастет с 628,4 до 649,8 рубля, минимальное пособие по уходу за вторым и самым младшим ребенком — с 6,2 до 6,4 тыс. рублей.
Пособие на ребенка, который был усыновлен, взят под опеку или на попечение, вырастет с 16,7 тыс. рублей до 17,4 тыс. рублей, а пособие на
Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком составит 26,1 тыс. рублей вместо 24,5 тыс. рублей.
Беременные жены военнослужащих, которые проходят службу по призыву, смогут получить 27,6 тыс. рублей вместо 26,5 тыс. рублей; те, кто воспитывает ребенка, пока супруг проходит службу по призыву, — 11,8 тыс. рублей вместо 11,3 тыс. рублей. А пособие на ребенка военнослужащего, которое выплачивают в случае потери кормильца, — 2,3 тыс. рублей вместо 2,2 тыс. рублей.
При этом в некоторых районах и областях прибавка может оказаться даже больше — в случае если там установлены дополнительные «зарплатные» коэффициенты.
Кроме того, в феврале в России начнется постепенный переход на цифровой формат телевещания. О том, что регионы к «цифре» планируется подключать постепенно, в профильных ведомствах сообщили еще в ноябре 2018-го. Тогда вопрос обсуждался на заседании правительства страны — в том числе
— Окончательный переход от аналогового на цифровой формат будет поэтапным, он начинается с февраля следующего года и продлится полгода, — цитировал «Коммерсант»
Уже известно, что с 11 февраля переход начнется в первых семи регионах — это будут Республика Чечня, Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области. Кроме того, еще в 2018 году в пилотном режиме переход состоялся в Тверской области, и его итоги в Минкомсвязи оценили положительно.
Следующий этап начнется в середине апреля 2019-го, когда на цифровое эфирное телевидение должны окончательно перевести еще 20 регионов, в том числе Москву, Подмосковье и ЯНАО. В июне на новую систему вещания по плану перейдут оставшиеся субъекты Федерации, в том числе и Петербург.
В результате страна должна полностью отказаться от устаревшей аналоговой системы, а цифровая сеть, как предполагается, охватит большинство домохозяйств. Цифровое вещание лучше по качеству и позволяет передавать больше каналов на одной частоте.
Как писали «Известия», цифровое телевидение обеспечит телезрителям доступ к набору из 20 каналов, сформированных в два пакета (мультиплексы). В первый мультиплекс входят Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». Во второй — РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ3», «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «МузТВ».
Ранее смотреть эфирные телеканалы в таком качестве (и в таком количестве) могли в основном подписчики платных кабельных операторов. Однако после перехода на «цифру» качественная картинка станет бесплатной для всех.
В то же время, чтобы принимать цифровой сигнал, потребуется более современное оборудование — соответствующий новым стандартам цифровой телевизор или специальная приставка.
Правда, в каждом регионе должна быть предусмотрена система государственной помощи на приобретение техники для малоимущих граждан. В труднодоступных районах продавать приставки по доступным ценам обещали в отделениях «Почты России».
При этом одномоментного отключения аналогового вещания тоже не произойдет — как минимум небольшим региональным телекомпаниям разрешили пользоваться аналоговыми частотами до конца лета 2020 года.
Подробнее узнать о том, как будет проходить переход, проверить, соответствует ли домашняя техника новым требованиям, и узнать, как выбрать и подключить новую технику, можно на сайте Российской телерадиовещательной сети (ртрс.рф).
Еще одно нововведение коснется не только россиян, но и всех
Проблема заключается в том, что протокол DNS, который используется сейчас, был разработан еще в 1980-х и к этому времени серьезно устарел: он медленный, с его помощью нельзя использовать новые функции, кроме того, есть вопросы и к стандартам безопасности. Поэтому еще с конца 1990-х годов велась разработка новой версии, EDNS, перейти на которую планируется как раз 1 февраля.
Эта дата, как важная веха в истории интернета, получила собственное название — Flag Day, — а еще породила множество спекуляций о возможном «конце интернета». Пользователей беспокоит, что сайты, которые находятся на устаревших серверах (то есть тех, которые работают еще по стандартам DNS), просто перестанут работать.
Скорее всего, эти опасения не оправданы. На сайте Flag Day (у него есть русскоязычная версия) говорится, что по большому счету речь идет о том, что крупные провайдеры и производители программного обеспечения DNS с этого момента просто уберут «определенные обходные пути».
При этом большинство из них готовиться к переходу начали заранее и уже пользуются обновленными стандартами.
Проблема (если она есть) касается всего мира, в России ранее высказывались опасения, что не соответствующими новым требованиям могут оказаться сайты ряда российских ведомств, которые не работают с крупными провайдерами. Такие ресурсы в начале февраля могут оказаться недоступны. Но даже если это случится, скорее всего, неполадки будут довольно быстро устранены.
С тем, что опасения пользователей по большей части не оправданы, согласно и большинство экспертов
Тем не менее проверить интересующий вас домен можно с помощью специальной формы на сайте Flag Day. Там же можно посмотреть рекомендации владельцам доменов, операторам
Евгения Приемская