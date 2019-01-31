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07:25 (мск), источник: Известия

Названы самые снежные города мира

Американская компания, занимающаяся прогнозированием погоды, назвала города, в которых выпадает больше всего снега. Как сообщает Daily Mail, для рейтинга отобрали населенные пункты, где проживает более 100 тыс. человек.

Источник: AP 2019

В возглавивших список городах сугробы начинаются от двух с половиной и достигают восьми метров. Отмечается, что поездки туда могут заинтересовать любителей покататься на лыжах или сноуборде.

В рейтинг вошли по три города США и Канады — Буффало (10-е место), Рочестер (9), Сиракузы (6) и Сагеней (7), Квебек (5) и Сент-Джонс (4). Также в список попали четыре японских города — Акита (8), Тояма (3), Саппоро (2) и Аомори (1).

Россия в рейтинг не попала. Самый высокие сугробы в стране можно увидеть на Камчатке, где средняя высота снежного покрова превышает два метра.

Ранее эксперты определили лучшие страны для расслабляющего отдыха. В ходе исследования были проанализированы температура воздуха, количество солнечных дней в году, количество дней отпуска, уровень безопасности и уровень шума.

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