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08:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Мусульманин захотел отложить свою казнь из-за христианина

В США приговоренный к казни мусульманин попросил остановить исполнение приговора из-за христианского священника. Об этом сообщает The Independent.

Источник: РИА "Новости"

Адвокаты 42-летнего Доминика Рэя подали иск в суд штата Алабама. Они заявляют, что государство нарушает его права, требуя обязательного присутствия христианского священника во время введения смертельной инъекции. По их мнению, это «может служить только одному интересу, причем неконституционному, — защите души или духовного здоровья осужденного в христианской системе убеждений».

По словам адвокатов, ранее Рэй направил тюремной администрации просьбу заменить священника на имама, однако его запрос был отклонен.
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Кроме того, ему также не разрешили уйти из жизни вообще без каких-либо духовных лиц рядом. В этой связи юристы требуют отложить казнь на время разбирательства.

В департаменте, отвечающем за исправительные учреждения, в свою защиту ссылаются на утвержденный протокол. Согласно ему, в помещении во время казни могут находиться лишь утвержденные сотрудники, в том числе тюремный священник, причем это не зависит от вероисповедания осужденного или духовного лица.

Мужчине должны ввести смертельную инъекцию 7 февраля. К высшей мере его приговорили за убийство в 1995 году. Тогда он зарезал 15-летнего мальчика.

В декабре 2018-го сообщалось, что в США второй преступник чуть более чем за месяц был казнен на электрическом стуле. Оба мужчины сами попросили о таком способе, утверждая, что введение смертельной инъекции приносит гораздо больше страданий.

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