В России начали менять систему измерения бедности

Ведомство планирует расширить выборку и дополнить ее категориями, которые сейчас не представлены в исследовании — женщины с детьми до шести лет. Подготовка для перехода на новую методику завершится в этом году.

Предполагается, что модернизация методики может повысить общий показатель количества бедных в стране.

По словам директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, женщины с детьми до шесть лет — наиболее уязвимы из всех семей. Она также отметила, что эта группа входит в группу риска бедности.

В настоящий момент уровень бедности определяется на основе выборочных обследований бюджетов домохозяйств. Они основываются на данных интервью членов семей и ведении ими записей обо всех расходах.

Ранее 16 января пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главным приоритетом для главы государства является снижение уровня бедности в стране.