В России начали менять систему измерения бедности
Росстат с 2020 года будет исследовать уровень бедности в России по модернизированной методике. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минтруда.
Росстат с 2020 года будет исследовать уровень бедности в России по модернизированной методике. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минтруда.
Ведомство планирует расширить выборку и дополнить ее категориями, которые сейчас не представлены в исследовании — женщины с детьми до шести лет. Подготовка для перехода на новую методику завершится в этом году.
Предполагается, что модернизация методики может повысить общий показатель количества бедных в стране.
В настоящий момент уровень бедности определяется на основе выборочных обследований бюджетов домохозяйств. Они основываются на данных интервью членов семей и ведении ими записей обо всех расходах.
Ранее 16 января
15 января