Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Известную актрису избили из-за парковки в Москве
Находка на краю Солнечной системы потрясла ученых
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
Случайная ссора из-за девушки привела к смертельному исходу
Вагон поезда времен Второй мировой превратили в стильное жилье
Российские приложения на смартфонах хотят сделать обязательными ФАС выдвинула идею, чтобы во всех, продающихся в России смартфонах были предустановлены отечественные браузер
Глава района об аномалии на реке Бурея: мало кто верит в оползень
Тактаров обнаружил заговор в нокауте Емельяненко
5 привычек, без которых жизнь станет лучше
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
Рубка за титул в Англии: «Лестер» отобрал очки у «Ливерпуля»
Промес сбил Месси, «Барселона» втоптала в землю «Севилью»
Уколы красоты и секреты питания 32-летней Глюк’oZы
55-летняя Лолита без косметики выглядит на 25 лет моложе
Что делают немцы со старыми автомобилями (видео)
Назван крупнейший автопроизводитель в мире
Вагон поезда времен Второй мировой превратили в стильное жилье
Будут ли расти цены на квадратный метр в 2019-м?
Фоторепортажи
12В доме в Ростовской области произошел взрыв газа
10Заброшенная деревня с «диснеевскими» замками
10:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Совет судей предложил ограничить право граждан посещать суды

Совет судей РФ подготовил проект типовых правил пребывания посетителей в судах, в соответствии с которым гражданам придется доказывать свое право на пребывание в суде, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на текст документа.

Источник: Reuters

Вход в зал суда может быть запрещен тем, у кого нет формального основания для присутствия, и тем, чей внешний вид «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность».

Читайте также
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

Правила определяют круг лиц, которые имеют право беспрепятственного прохода: судьи и аппарат, прокуроры, следователи, сотрудники ФСБ, налоговые и таможенные инспекторы, представители органов власти и адвокаты. Присяжные входят по списку, а полиция и МЧС — в сопровождении приставов или администратора.

В соответствии с проектом правил, представителей СМИ пустят в суд только в рабочее время и при предъявлении служебного удостоверения или документа, удостоверяющего личность. Доступ на открытые судебные заседания представителям СМИ должен осуществляться свободно, но фото- и видеозапись допускается только с разрешения председателя суда.

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко сообщил, что знаком с проектом документа и к нему есть ряд серьезных замечаний.

Его не устраивает, что посетителям придется предъявлять документы, «предоставляющие право на пребывание в суде». При этом содержание понятия не раскрывается.

Возможность ограничения допуска в здание суда формальной причиной противоречит принципу гласности судопроизводства, закрепленному в Конституции РФ, который является особой формой контроля общества за правосудием, отметил господин Пилипенко.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Никитинский знаком с неофициальной версией документа. По его словам, никак не учитывает мнение общественности. В документе есть расплывчатые понятия, требующие уточнения, такие как «внешний вид, оскорбляющий общественную нравственность», отметил член СПЧ. Обсуждение документа должно состояться через неделю на заседании рабочей группы Совета судей.

«Думаю, что мы предложим не торопиться с принятием и представим свои предложения», — сказал господин Никитинский.

Напомним, поводом для изменения правил послужил конфликт санкт-петербургского адвоката Лидии Голодович с приставами Невского районного суда, которые отказались пропустить в здание свидетеля в укороченных брюках, что привело к возбуждению против юриста уголовного дела. Минюст направил письмо в Совет судей с просьбой о выработке «единообразных подходов к установлению правил внутреннего распорядка судов РФ, исключающих создание препятствий для реализации конституционного права граждан на доступ к судебной защите».

 Чем известен Рауф Арашуков
«Жгла бухгалтерию по распоряжению Серебренникова»
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
Запуск OneWeb отложили из-за «аномалии» с российской ракетой
Видео: российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО
Мусульманин захотел отложить свою казнь из-за христианина
В России начали менять систему измерения бедности
Россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
Спорт
Не злите Малкина: российский форвард проучил канадца-провокатора Хоккеисты «Питтсбурга» на домашнем льду обыграли «Тампу» со счетом 4:2
Hi-Tech
Раскрыта загадка Денисовой пещеры Это единственное место на Земле, где обнаружены останки одного из подвидов человека.
Авто
Что делают немцы со старыми автомобилями (познавательное видео) По немецким законам, владелец старого автомобиля обязан сдать его в утиль, и тут есть два варианта
Кино
Ходченкова снялась в неожиданном и пугающем образе Актриса получила роль психически неуравновешенной матери в драме «У нее другое имя»
Недвижимость
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Москва распрощается с «Красным богатырем»
Россиянам пообещали годовой отдых от ипотеки
По-соседски: россияне винят во взрывах газа жильцов и коммунальщиков
Дети
Будущая мама Саша Савельева выбрала дизайн детской Певица скоро станет мамой в первый раз (фото)
Леди
20 завидных звездных холостяков 2019 года Миллионера, актеры, политики, бизнесмены...Осторожно, эта подборка вызывает желание выйти замуж!
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь