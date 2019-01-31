Совет судей предложил ограничить право граждан посещать суды

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Вход в зал суда может быть запрещен тем, у кого нет формального основания для присутствия, и тем, чей внешний вид «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность».

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Правила определяют круг лиц, которые имеют право беспрепятственного прохода: судьи и аппарат, прокуроры, следователи, сотрудники ФСБ, налоговые и таможенные инспекторы, представители органов власти и адвокаты. Присяжные входят по списку, а полиция и МЧС — в сопровождении приставов или администратора.

В соответствии с проектом правил, представителей СМИ пустят в суд только в рабочее время и при предъявлении служебного удостоверения или документа, удостоверяющего личность. Доступ на открытые судебные заседания представителям СМИ должен осуществляться свободно, но фото- и видеозапись допускается только с разрешения председателя суда.

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко сообщил, что знаком с проектом документа и к нему есть ряд серьезных замечаний.

Его не устраивает, что посетителям придется предъявлять документы, «предоставляющие право на пребывание в суде». При этом содержание понятия не раскрывается.

Возможность ограничения допуска в здание суда формальной причиной противоречит принципу гласности судопроизводства, закрепленному в Конституции РФ, который является особой формой контроля общества за правосудием, отметил господин Пилипенко.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Никитинский знаком с неофициальной версией документа. По его словам, никак не учитывает мнение общественности. В документе есть расплывчатые понятия, требующие уточнения, такие как «внешний вид, оскорбляющий общественную нравственность», отметил член СПЧ. Обсуждение документа должно состояться через неделю на заседании рабочей группы Совета судей.

«Думаю, что мы предложим не торопиться с принятием и представим свои предложения», — сказал господин Никитинский.