Запуск российского «Союза» со спутниками OneWeb перенесли из-за проблем с ракетой

Источник: ESA

«Это правда, есть проблема, связанная с ракетой, которая вынудила нас перенести запуск. Наши спутники в порядке и готовы к запуску», — написал Уайлер в твиттере.

Он не уточнил дату, на которую перенесен запуск. Ранее он был запланирован на 20 февраля.

Накануне в СМИ появилась информация о проблемах с разгонным блоком «Фрегат», выявленных при подготовке запуска «Союза» со спутниками OneWeb на космодроме Куру во французской Гвиане. В пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» «Интерфаксу» заявили, что возможные отклонения при подготовке к запуску ракеты «Союз» с разгонным блоком «Фрегат» будут устранены до запуска.

«Подготовка к запуску с Куру спутника OneWeb идёт в штатном режиме. В ходе проведения предстартовых операций могут быть выявлены различные отклонения, которые устраняются до запуска ракеты космического назначения», — сказали в пресс-службе в минувшую среду.

«Для сохранения полезной нагрузки и успешного ее выведения госкорпорация “Роскосмос” внедряет многофазные проверки как на предприятиях отрасли, так и непосредственно перед запуском», — отметили в пресс-службе.

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В 2015 году Россия подписала контракт на запуски ракет «Союз» со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру (17 из них — с российских площадок).

Головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации в проекте «Союз» в Гвианском космическом центре (космодром Куру) выступает АО «Главкосмос», обеспечивая взаимодействие с Arianespace.

Новость ФСБ сочла спутниковый интернет угрозой

Осенью 2018 года газета «Коммерсантъ» сообщила, что программа OneWeb вызывает опасения у ФСБ РФ. По данным издания, в конце октября представитель службы заявил об отсутствии гарантий, «что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам РФ».

Как утверждали авторы материала, входя в британский проект, Роскосмос рассчитывал получить доступ к технологии создания малых спутников, но теперь рискует потерять самого крупного иностранного заказчика пусковых услуг за последние десятилетия. Компания уже законтрактовала 21 ракету-носитель «Союз» и, по сведениям «Коммерсанта», была готова заключить еще одну сделку, как минимум, на пять ракет «Протон».