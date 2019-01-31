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13:34 (мск), источник: Популярная механика

Под антарктическим ледником найдена обширная пустота

Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде известен своим быстрым движением, скорость которого временами доходит до 2 километров в год. От ледника периодически откалываются огромные айсберги, которые выносятся в море Амундсена и дальше на север.

Источник: NASA

Американские гляциологи обнаружили под ледником Туэйтса огромную талую полость, имеющую площадь около 40 кв км при трехсотметровой высоте. Исследователи считают, что полость образовалась при таянии 14 миллиардов тонн льда. Самое тревожное то, что большая часть этого льда растаяла за последние три года. Кроме того, эта полость наверняка не единственная. Все вместе означает, что ледник держится на грунте куда слабее, чем можно было бы ожидать от льдов многокилометровой мощности.

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Открытие было сделано при анализе данных, полученных при радарном «прощупывании» антарктических льдов с самолета в ходе полетов по программе IceBridge.

Ознакомиться с деталями открытия можно в статье, опубликованной в Science Advanced.

Ученые опасаются, что быстрое разрушение этого ледника может повлечь за собой ускоренное таяние всех прочих. Уровень воды в мировом океане чуть повысится и шельфовым ледникам Антарктики станет чуть проще отрываться от грунта, становясь просто льдинами, пусть и очень большими. А по мере их разрушения и таяния образующихся айсбергов, воды станет еще больше. Кроме того, ледник сейчас играет роль своеобразной «подпорки» для соседних ледовых массивов. Если она исчезнет, их сползание в океан, вероятно, ускорится.

Даже, если таяние льда ограничится только этим ледником, уровень океана поднимется примерно на 65 сантиметров. Не так давно мы уже писали об этой проблеме.

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