Рыбы-панки и морские дьяволы: названы лучшие подводные фото года
Подводные обитатели не менее харизматичны, чем сухопутные животные.
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Подводные обитатели не менее харизматичны, чем сухопутные животные.
Профессиональное жюри определило победителей 7-го конкурса подводной фотографии Ocean Art.
Лучшим подводным фото был признан снимок Дункана Мюрелла «Балет морских дьяволов». Фотографу удалось снять японских мобул на побережье филиппинского острова Палаван.
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