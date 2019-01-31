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13:25 (мск), источник: Mail.ru Новости

Рыбы-панки и морские дьяволы: названы лучшие подводные фото года

Подводные обитатели не менее харизматичны, чем сухопутные животные.

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Профессиональное жюри определило победителей 7-го конкурса подводной фотографии Ocean Art.

В этом году в конкурсе принимали участие несколько тысяч снимков из 70 стран мира, а призовой фонд составил 80 000 долларов.

Лучшим подводным фото был признан снимок Дункана Мюрелла «Балет морских дьяволов». Фотографу удалось снять японских мобул на побережье филиппинского острова Палаван.

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