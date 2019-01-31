Странные национальные костюмы

Боливия: котелок как признак касты

Источник: AP 2019

Широкая многослойная юбка, вязаная накидка и шляпа в стиле Чарли Чаплина — именно так одеваются боливийские чолиты. Никаких «тортов» с монисто и перьями, весящих больше конской сбруи, на голове. Боливийки скромны.

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Чолитами традиционно звали женщин «низшей касты», индианок из племен кечуа и аймара, проживающих на территории Боливии и Перу. Они могли рассчитывать только на низкооплачиваемую работу, не имели права посещать рестораны и пользоваться такси.

Ситуация переменилась, когда в 2006 году пост президента страны занял Эво Моралес — первый со времен испанской колонизации представитель коренного индейского населения, аймар. Теперь чолиты посещают любые приглянувшиеся им места и передвигаются на удобном транспорте, осваивают модельные подиумы, становятся журналистами и телеведущими. Но котелкам, полюбившимся им еще в 1920-х годах остаются верны.

По устоявшейся легенде, шляпы были тогда привезены из Италии для рабочих, но то ли оказались мужчинам малы, то ли просто не подошли.

Предприимчивый торговец немедленно развернул рекламную кампанию: котелки, оказывается, обладали волшебным свойством — повышали рождаемость. Партия влет была раскуплена боливийками.

Великобритания: шапки как способ деморализации противника

Источник: AP 2019



Высокие лохматые шапки из медвежьего века и сейчас украшают головы королевской гвардии Великобритании, правда, только во время парадов и несения почетного караула. Первенство ношения этих головных уборов принадлежит французским гренадерам. Аксессуар считался одним из средств деморализации противника — шапка благодаря своим внушительным размерам увеличивала рост и так немаленьких вояк. Имело это и практическое значение: часто пули, которые посылались в голову, попадали в пустое пространство шапки.

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Британцы вынесли этот своеобразный трофей из победоносной для них битвы при Ватерлоо — с наполеоновской армией в 1815 году.

Шапки королевской гвардии по-английски называются bearskin и действительно шьются из шкур североамериканского черного медведя. У офицеров они из более эффектного меха самца, у рядовых — самки гризли. Несмотря на то, что головные уборы часто передаются «по наследству» и служат чуть ли не сто лет, ежегодно требуется 50 — 100 новых шапок. Прислушиваясь к возмущению зоозащитников, министерство обороны пытается найти для гвардейской формы искусственную альтернативу, но пока что, как утверждают представители ведомства, синтетический мех не выдерживает конкуренции — мокнет, выцветает, встает дыбом и быстро теряет форму. Поэтому бравые гвардейцы Ее Величества продолжают в любое время года париться в своих роскошных головных уборах — 45,7 см в высоту и 3 кг веса.

Греция: ботинки с помпонами как средство для хранения

Источник: AP 2019

Эвзоны — «хорошо подпоясанные» — возникли как элитное подразделение греческой пехоты в начале XIX века. Сейчас так называют представителей президентской гвардии, несущих почетный караул у Могилы неизвестного солдата. Отбор в элитные войска ведется строгий. Кроме представительной внешности (рост не менее 187 см!) требуется недюжинная выносливость.

Для того, чтобы одеться в специальную форму, рядовым отводится 45 минут. Задача эта не из легких. Нужно надеть: белые шерстяные чулки, белую рубашку, шерстяную плиссированную юбку с 400 складками — фустанеллу, черные подвязки для гетр с кистями — кальцодеты, жилет, красную шапочку с кистью — фареон, ботинки с большими черными помпонами — царухи.

Помпоны тоже не просто украшение. Когда-то в них скрывали остро наточенные ножи.

Один ботинок весит около 3 кг и подбит 60 стальными гвоздями. Благодаря последнему обстоятельству каждый шаг эвзона сопровождает отличимый, придающий особенную торжественность происходящему звук. Помпоны тоже не просто украшение. Когда-то в них скрывали остро наточенные ножи. К наряду прилагается самозарядная винтовка.

Каждое воскресное утро в Афинах проходит парадная смена караула. В церемонии принимает участие весь состав роты эвзонов — около 150 человек. Под звуки национального гимна, часто на 40-градусной жаре, в шерстяной одежде, громко цокая ботинками с помпонами, президентская гвардия совершает торжественный путь из казарм на главную площадь города. Незабываемое зрелище.

Папуа — Новая Гвинея: футляр для пениса как способ выражения эмоций

Источник: AP 2019

Национальный костюм папуасов потряс мировую общественность весной 2017 года, когда представитель Папуа — Новой Гвинеи явился в нем на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Основу наряда составляла котека (фаллокрипт) — своеобразный футляр для пениса.

Обычно этот аксессуар делается из высушенного плода лагенарии, похожей на нашу тыкву, к которой во время роста привязывают тяжесть, чтоб вытянулась, и перевязывают шнуром для придания различных форм. Гаджет имеет две петли: одна надевается на пенис, другая охватывает торс. С их помощью котекой можно «управлять» — приподнимать или опускать.

Фаллокрипты могут иметь разные формы и размеры — соответственно заслугам. Мальчикам положены футляры длиной не более 20 см, не отличающиеся прихотливостью форм, зато старейшины имеют право носить котеки до 60 см.

Устройство многофункционально. Во-первых, оно является защитным. Во-вторых, показывает социальный статус. В-третьих, с их помощью выражают эмоции. Так, им машут перед врагом, вызывая на бой и демонстрируя свою свирепость. Фаллокрипты также заменяют удостоверение личности: по их форме можно определить, к какому племени принадлежит владелец. Например, племя яли предпочитает длинные и тонкие котеки, а у представителей тиома это целых два плода, пространство между которыми используют в качестве своеобразного кошелька — носят всякий мелочи. Котеки, украшенные перьями, бисером и ракушками, надевают во время торжественных церемоний и продают туристам в качестве сувениров.

Франция: фартуки как основа саперной формы

Источник: AP 2019

Каждый год 14 июля Франция празднует День взятия Бастилии. Военный парад, по традиции, открывают пионеры Иностранного легиона. Они все, как один, бородаты, на плече — топор.

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Дополняет нарядную белую форму кожаный рабочий фартук — непременная принадлежность сапера французской армии с 1747 года. Они и тогда были первопроходцами, шли впереди, с теми же топорами — чтоб ломать ворота вражеских крепостей. Исполняли обязанность нынешних инженерных войск: строили фортификационные сооружения, копали рвы, обезвреживали снаряды, обеспечивали переправы.