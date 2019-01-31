Правительство утвердило программу по антикоррупционному просвещению школьников

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Цель программы — «выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению», а в профессиональной деятельности «содействовать пресечению такого поведения».

Тематика антикоррупционного воспитания будет включена в цикл всероссийских открытых уроков по профессиональной навигации на портале «Проектория».

Ко II кварталу текущего года министерство просвещения разработает Концепцию антикоррупционного воспитания обучающихся и методические материалы для родителей.

В течение всего года минпросвещения совместно с министерством науки и высшего образования и министреством труда и соцзащиты будет проводить в образовательных учреждениям лекции, семинары и квесты разъяснительного и просветительского характера.