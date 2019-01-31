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17:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Дрейк оставил 20 тысяч долларов чаевых двум сотрудницам «Макдоналдса»

Рэпер Дрейк оставил двум сотрудницам ресторана быстрого питания «Макдоналдс» по десять тысяч долларов каждой в качестве чаевых. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что хип-хоп-исполнитель приобрел в закусочной бургер, после чего подарил сотрудницам деньги наличными.

В Twitter появилась фотография Дрейка в «Макдоналдсе». На ней видно, как артист в компании двух телохранителей общается с темнокожей сотрудницей ресторана быстрого питания.

Снимок опубликовал пользователь с ником AJ, ставший свидетелем произошедшего.

В сентябре 2018-го Дрейк вошел в десятку самых высокооплачиваемых рэперов года. Его заработок составил 47 миллионов долларов.

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