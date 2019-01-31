26 января 2019 г.
Дрейк оставил 20 тысяч долларов чаевых двум сотрудницам «Макдоналдса»
Рэпер Дрейк оставил двум сотрудницам ресторана быстрого питания «Макдоналдс» по десять тысяч долларов каждой в качестве чаевых. Об этом сообщает The Sun.
Рэпер Дрейк оставил двум сотрудницам ресторана быстрого питания «Макдоналдс» по десять тысяч долларов каждой в качестве чаевых. Об этом сообщает The Sun.
Отмечается, что
В Twitter появилась фотография Дрейка в «Макдоналдсе». На ней видно, как артист в компании двух телохранителей общается с темнокожей сотрудницей ресторана быстрого питания.
Снимок опубликовал пользователь с ником AJ, ставший свидетелем произошедшего.
В сентябре 2018-го Дрейк вошел в десятку самых высокооплачиваемых рэперов года. Его заработок составил 47 миллионов долларов.