В музее Брайтона воссоздали лица неандертальцев и кроманьонцев

В музее британского Брайтона воссоздали облик шести древних людей, включая неандертальскую женщину, кроманьонца и более поздних людей III века до н. э. Как сообщает LiveSceince, для реконструкции использовались современные археологические и криминалистические методы. Особый интерес вызвала реконструкция лица кроманьонца из Франции — они считаются ранними представителями Homo sapiens. Кроманьонцы почти ничем не отличались от современных людей за исключением деления на расы.

Современные методы анализа ДНК доказали, что у представителей этого подвида была очень темная кожа. Древняя британка, жившая 5600 лет назад, тоже отличалась темной кожей. По словам криминалиста Оскара Нильсона, «захоронения этого периода показывают, что кожа европейцев в те времена была как у современных жителей Северной Африки, даже темнее».