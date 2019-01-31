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16:10 (мск), источник: Ведомости

Состояние президента Louis Vuitton увеличилось за день на $4,3 млрд

Состояние президента и основного владельца группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно за день увеличилось на $4,3 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник: AFP 2019

Это произошло благодаря тому, что выросли котировки LVMH после публикации годового отчета, объясняет издание. В среду акции достигали 279 евро за бумагу (+6%), что является лучшим показателем за несколько лет — с июля 2016 г.

По расчетам Bloomberg, теперь состояние француза Арно достигает $76,9 млрд. Он четвертый в списке самых богатых людей мира, отмечает агентство. Третье место занимает президент Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффет ($84,8), второе — основатель Microsoft Билл Гейтс ($95.5 млрд), а первое — основатель Amazon Джефф Безос ($138 млрд).

Арно стал самым богатым человеком Европы в апреле 2018 г., по оценкам Bloomberg. Тогда состояние француза, по оценкам агентства, достигало $70,7 млрд. Ранее самым богатым европейцем считался испанский миллиардер, основатель Inditex Амансио Ортега, компании которого принадлежат бренды Zara, Bershka, Oysho и др.

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