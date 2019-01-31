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14:59 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ариана Гранде сделала тату и стала объектом шуток в Сети

Коварные иероглифы подвели певицу.

В середине января певица Ариана Гранде выпустила новый клип на песню 7 rings («Семь колец»). В ролике название песни было переведено на японский язык и состояло из пяти иероглифов. Чтобы увековечить свой новый хит, звезда решила сделать татуировку из этих самых японских иероглифов на своей ладони. И, конечно, похвалилась результатом в соцсети.

Но тут случилось неожиданное. Дело в том, что певица решила не писать все пять иероглифов, а ограничилась только двумя, которые по отдельности означают «семь» и «кольцо».

Вот только звезда не учла особенностей японской грамматики, и оказалось, что вместе эти два символа означают кое-что другое, а именно — вид гриля для барбекю.

Новая татуировка Арианы Гранде «七 輪» означает гриль-барбекю в японском стиле, а не 7 колец. Просто забейте в поисковик слово «SHICHIRIN»

Такой эпичный промах не остался незамеченным, и вскоре пользователи Twitter превратили новую тату Гранде в мем. Досталось не только неправильной татуировке, но и отретушированной руке звезды, которая напоминала воск и сосиски. Кстати, сама певица вскоре удалила фото из своего аккаунта, предварительно объяснив, что не стала рисовать больше символов из-за болезненности тату.

Она богатая и может просто купить себе другую руку.
Готово!
Почему ее рука выглядит, как это?
Тату: “Суп”, девушка: “Это значит “любовь” на английском".
Ее пальцы такие гладенькие, что выглядят, как сосиски на Хэллоуин

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