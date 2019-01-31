Ариана Гранде сделала тату и стала объектом шуток в Сети

В середине января певица Ариана Гранде выпустила новый клип на песню 7 rings («Семь колец»). В ролике название песни было переведено на японский язык и состояло из пяти иероглифов. Чтобы увековечить свой новый хит, звезда решила сделать татуировку из этих самых японских иероглифов на своей ладони. И, конечно, похвалилась результатом в соцсети.

Но тут случилось неожиданное. Дело в том, что певица решила не писать все пять иероглифов, а ограничилась только двумя, которые по отдельности означают «семь» и «кольцо».

Вот только звезда не учла особенностей японской грамматики, и оказалось, что вместе эти два символа означают кое-что другое, а именно — вид гриля для барбекю.

Такой эпичный промах не остался незамеченным, и вскоре пользователи Twitter превратили новую тату Гранде в мем. Досталось не только неправильной татуировке, но и отретушированной руке звезды, которая напоминала воск и сосиски. Кстати, сама певица вскоре удалила фото из своего аккаунта, предварительно объяснив, что не стала рисовать больше символов из-за болезненности тату.