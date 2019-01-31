Новая голова отрастает лучше под действием магнита

На всех нас действуют электромагнитные поля, которые создают как Земля в целом, так и отдельные приборы и гаджеты. Они составляют в среднем 25−65 микротесл (мкТл). Известно, что под влиянием магнитного поля меняется скорость химических реакций. А как реагирует организм в целом?