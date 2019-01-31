Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
За что силовики уничтожают «клан Арашуковых»
Находка на краю Солнечной системы потрясла ученых
Врач продлил на месяц жизнь умирающего пациента и поплатился
Галкин ответил Ахеджаковой, раскритиковавшей его пародии
Россияне не хотят жить в высотках. Но застройщиков это не волнует
Почему небо синее? И ещё 7 наивных вопросов физику
Глава района об аномалии на реке Бурея: мало кто верит в оползень
Тактаров обнаружил заговор в нокауте Емельяненко
5 привычек, без которых жизнь станет лучше
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
Не злите Малкина: российский форвард проучил канадца-провокатора
Команда Роналду разгромлена в Кубке Италии
Умерла дочь Анастасии Шевченко
Что нашли при обысках у сенатора Арашукова
Что делают немцы со старыми автомобилями (видео)
Назван крупнейший автопроизводитель в мире
В Петербурге из затопленной квартиры спасли кота и собаку
В Канаде продают особняк за небольшое эссе (фото)
Фоторепортажи
10Аномальные морозы парализовали Средний Запад США
16От Путятина до Путина
15:23 (мск), источник: Чердак

Новая голова отрастает лучше под действием магнита

Исследования показали, что слабое магнитное поле (СМП) влияет на заживление ран.

На всех нас действуют электромагнитные поля, которые создают как Земля в целом, так и отдельные приборы и гаджеты. Они составляют в среднем 25−65 микротесл (мкТл). Известно, что под влиянием магнитного поля меняется скорость химических реакций. А как реагирует организм в целом?

Во время загрузки произошла ошибка.

Статья о влиянии слабого магнитного поля опубликована в Science Advances.

 Российские физики под присмотром китайского спутника грели небо над Нижним Новгородом
Выяснилось, как лишний жир на талии влияет на мозг
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
ЕСПЧ присудил Грузии €10 млн по делу о депортации из России
Ученые воссоздали лица неандертальцев и кроманьонцев
Захарова отказалась принять в подарок болгарский сыр
В России продолжаются эвакуации из-за сообщений о минировании
Под антарктическим ледником найдена огромная пустота
У арестованного сенатора Арашукова изъяли сабли и золотые слитки
Спорт
Не злите Малкина: российский форвард проучил канадца-провокатора Хоккеисты «Питтсбурга» на домашнем льду обыграли «Тампу» со счетом 4:2
Hi-Tech
Названы лучшие гаджеты в России Более 2 миллионов голосов.
Авто
Масштабная реформа техосмотра: штраф до 300 тысяч рублей Поправки в закон «О техническом осмотре» были приняты в первом чтении в конце прошлого года, теперь ко второму чтению готовятся новые предложения
Кино
Галкин ответил Ахеджаковой, раскритиковавшей его пародии Юморист объяснился перед народной артисткой, которую возмутили его выступления
Недвижимость
Москва распрощается с «Красным богатырем»
Эталонно плохие арендаторы ужаснули российскую семью
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Популярные темы на «Детях»
Домашний "нудизм". Что вы об этом думаете и как к этому относитесь. 559
Что мы должны нашим детям? 317
Перепутали пробирки на ЭКО и мужик бросил жену.... 265
Фотоуроки: обсуждение фотографий 242
Леди
20 завидных звездных холостяков 2019 года Миллионера, актеры, политики, бизнесмены...Осторожно, эта подборка вызывает желание выйти замуж!
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь