Новая голова отрастает лучше под действием магнита
Исследования показали, что слабое магнитное поле (СМП) влияет на заживление ран.
Исследования показали, что слабое магнитное поле (СМП) влияет на заживление ран.
На всех нас действуют электромагнитные поля, которые создают как Земля в целом, так и отдельные приборы и гаджеты. Они составляют в среднем 25−65 микротесл (мкТл). Известно, что под влиянием магнитного поля меняется скорость химических реакций. А как реагирует организм в целом?
Статья о влиянии слабого магнитного поля опубликована в Science Advances.