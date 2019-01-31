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16:41 (мск), источник: РИА Новости

В Ессентуках нашли тайник охранника Николая II

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Ессентуках нашли тайник с редкими фотографиями императорской семьи. Об этом сообщается на сайте Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Фотография императорской семьи Николая II | Источник: Министерство туризма Ставропольского края

Конверт со снимками обнаружили рабочие, ремонтировавшие крышу здания краевого управления Федерального казначейства. Отмечается, что он пролежал под веткой балкой сто лет.

Фотография из тайника охранника Николая II | Источник: Министерство туризма Ставропольского края

Краевед Роман Нутрихин установил, что фотографии принадлежали Анатолию Федюшкину, который с 1907 года служил в охранном подразделении царской семьи.

Фотография императорской семьи Николая II | Источник: Министерство туризма Ставропольского края
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