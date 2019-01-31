Художник рисует черно-белые портреты на сгоревших домах в Калифорнии
Искусство, которое дарит надежду.
Искусство, которое дарит надежду.
В ноябре 2018 года в Калифорнии произошли разрушительные пожары. Больше всего досталось городу Парадайз, который практически весь был уничтожен огнем. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома и больше сюда не вернулись. Сейчас некогда прекрасный город представляет собой пепелище с разрушенными особняками, сгоревшими деревьями, машинами и грудами мусора. Но и здесь есть место для настоящего искусства.
Художник Шейн Грэммер, который вырос в соседнем городке Чико, а сейчас работает художником и живет в
Сначала Грэммер нарисовал один портрет по просьбе своего друга, чей дом сгорел при пожаре. Но после того, как СМИ узнали о необычном творчестве, местные жители сами стали обращаться к художнику с просьбой нарисовать муралы.
По словам Грэммера, прежде чем рисовать картины на зданиях, он всегда спрашивает разрешения у хозяев. Художник уверен, что своими портретами дарит людям надежду на лучшее, ведь благодаря картинам люди стали чаще приезжать в Парадайз и задумываться о его восстановлении.
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