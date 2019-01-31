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16:00 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художник рисует черно-белые портреты на сгоревших домах в Калифорнии

Искусство, которое дарит надежду.

В ноябре 2018 года в Калифорнии произошли разрушительные пожары. Больше всего досталось городу Парадайз, который практически весь был уничтожен огнем. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома и больше сюда не вернулись. Сейчас некогда прекрасный город представляет собой пепелище с разрушенными особняками, сгоревшими деревьями, машинами и грудами мусора. Но и здесь есть место для настоящего искусства.

Художник Шейн Грэммер, который вырос в соседнем городке Чико, а сейчас работает художником и живет в Лос-Анджелесе, придумал необычный проект. Он рисует черно-белые портреты людей на уцелевших стенах и обгоревших машинах в Парадайз.

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Сначала Грэммер нарисовал один портрет по просьбе своего друга, чей дом сгорел при пожаре. Но после того, как СМИ узнали о необычном творчестве, местные жители сами стали обращаться к художнику с просьбой нарисовать муралы.

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По словам Грэммера, прежде чем рисовать картины на зданиях, он всегда спрашивает разрешения у хозяев. Художник уверен, что своими портретами дарит людям надежду на лучшее, ведь благодаря картинам люди стали чаще приезжать в Парадайз и задумываться о его восстановлении.

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