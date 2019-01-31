Царь Антарктики был размером с игуану и питался насекомыми

Antarctanax shackletoni собирается сжевать какое-то насекомое, а какой-то другой архозавр гонит двух Lystrosaurus maccaigi в реку | Источник: ADRIENNE STROUP, FIELD MUSEUM

Антарктида не всегда была скована льдами. 250 миллионов лет назад она находилась намного дальше от Южного полюса и была покрыта лесами, а температура на ней редко опускались ниже нуля. В этих условиях жило много уникальных видов животных, включая динозавров и их родственников, архозавров. Этих существ палеонтологи находят в Антарктиде с 1960-х.

Во время экспедиции 2010−2011 года ученые откопали в Трансантарктических горах части скелета некого животного: несколько шейных и спинных позвонков, плечевую кость и две конечности, ребра и фаланги пальцев. Череп окаменелости обнаружить не удалось.

Фрагмент скалы с окаменелостями антарктанакса | Источник: Field Museum

Теперь они описали и классифицировали эти кости и опубликовали свой результат в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

Оказалось, что антарктический зверь происходит от архозавроморфов — инфракласса пресмыкающихся, который, в свою очередь, входит в большую группу диапсид, сформировавшуюся около 300 миллионов лет назад. Архозавроморфы появились в пермском периоде и пережили расцвет в триасе.

Выделившаяся из архозавроморфов группа архозавров сегодня представлена птицами и крокодилами, в нее также входили динозавры. Найденный вид уже не является собственно архозавроморфом, и по видимому ближе к архозаврам, то есть приходится родственником динозаврам, крокодилам и птицам.

Вид назвали Antarctanax shackletoni. Первое слово означает «царь Антарктики», а второе — дань уважения полярному путешественнику, участнику первого похода к Южному полюсу Эрнсту Шеклтону, который открыл ледник Бирдмор, расположенный на формации Фремоу, где нашли антарктанакса. Ученые предполагают, что антарктанакс питался мелкими амфибиями и жуками.

Окаменелость относится к триасовому периоду — времени расцвета архозавров. Они пережили Великое пермское вымирание, которое стерло с лица земли 90% живых существ. Если до вымирания архозавров находили только в приэкваториальных зонах, то после — практически на всех континентах. Это означает, что они сумели эффективно занять освободившиеся экологические ниши.