Вывоз раздельно собранного вторсырья предложили сделать бесплатным
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Правительство России предлагает сделать вывоз раздельно собранного вторсырья бесплатным, заявил
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Правительство России предлагает сделать вывоз раздельно собранного вторсырья бесплатным, заявил
«Перспективу вижу в том, чтобы в части сухих отходов их вывоз для жителей стал бы бесплатным, с учетом того, что это материальные ресурсы, которые будут поступать в экономику нашей страны», — сказал Гордеев.
По его словам, необходимо перейти в течение года на прием отходов в два контейнера на месте сбора. В один класть сухие отходы — всё то, что может поступать во вторичный оборот: пластик, стекло, бумагу, металл. Во второй — мокрые, прежде всего органические отходы.
Вторым нововведением должен стать фактический учет веса и объема собранных отходов вместо действующего сейчас расчетного, нормативного способа учета вывезенного мусора — в первую очередь, в сельской местности.
«С одной стороны, это будет справедливо, а с другой стороны, снизит плату за сбор и обращение с отходами», — пояснил Гордеев.
С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО станут региональные операторы, в чьих задачах — транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение отходов. В тех регионах, в которых начнется такая работа, оплата услуг операторов физическими и юридическими лицами будет осуществляться как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тарифы на услуги региональных операторов будут утверждаться отдельно.