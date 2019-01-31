Вывоз раздельно собранного вторсырья предложили сделать бесплатным

Источник: Агентство «Москва»

«Перспективу вижу в том, чтобы в части сухих отходов их вывоз для жителей стал бы бесплатным, с учетом того, что это материальные ресурсы, которые будут поступать в экономику нашей страны», — сказал Гордеев.

По его словам, необходимо перейти в течение года на прием отходов в два контейнера на месте сбора. В один класть сухие отходы — всё то, что может поступать во вторичный оборот: пластик, стекло, бумагу, металл. Во второй — мокрые, прежде всего органические отходы.

Вторым нововведением должен стать фактический учет веса и объема собранных отходов вместо действующего сейчас расчетного, нормативного способа учета вывезенного мусора — в первую очередь, в сельской местности.

«С одной стороны, это будет справедливо, а с другой стороны, снизит плату за сбор и обращение с отходами», — пояснил Гордеев.