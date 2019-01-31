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17:26 (мск), источник: Mail.ru Новости

Австралиец опозорил неверную девушку, нарисовав большой плакат

Чтобы все знали.

Пользователь Twitter опубликовала в соцсети фото, которое она сделала в аэропорту австралийского города Мельбурн.

В зале ожидания прилетов она увидела мужчину, который дожидался пассажиров рейса со странной табличкой в руках. На плакате большими буквами было написано: «Я знаю, что ты мне изменила».

О том, как закончилась эта история, неизвестно. В комментариях пользователи предположили, что эта история могла обернуться или драмой, или дружеской шуткой.

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