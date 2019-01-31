At Melbourne airport today ? he was waiting to greet his cheating partner... I AM DECEASED pic.twitter.com/zhqJ4TwRIp— Kryz (@KrystaalA) January 23, 2019
Австралиец опозорил неверную девушку, нарисовав большой плакат
Чтобы все знали.
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Чтобы все знали.
Пользователь Twitter опубликовала в соцсети фото, которое она сделала в аэропорту австралийского города Мельбурн.
В зале ожидания прилетов она увидела мужчину, который дожидался пассажиров рейса со странной табличкой в руках. На плакате большими буквами было написано: «Я знаю, что ты мне изменила».
At Melbourne airport today ? he was waiting to greet his cheating partner... I AM DECEASED pic.twitter.com/zhqJ4TwRIp— Kryz (@KrystaalA) January 23, 2019
О том, как закончилась эта история, неизвестно. В комментариях пользователи предположили, что эта история могла обернуться или драмой, или дружеской шуткой.
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