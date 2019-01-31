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17:42 (мск), источник: Mail.ru Новости

Девушке пришлось заняться акробатикой, чтобы попасть домой (видео)

А все из-за незваного гостя.

В Сети появилось видео, на котором молодая девушка прямо перед порогом своего дома перелезла через перила и оказалась практически в воздухе, затем она открыла входную дверь и принялась по ней стучать.

Пользователи сначала не могли понять таких странных действий, но все встало на свои места, когда из дома в открытую дверь вдруг выбежал медведь.

Судя по четко отработанным действиям героини видео, такие незваные гости для нее не редкость.

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