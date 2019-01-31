Британский стрит-фуд уличили в кормежке клиентов вымирающими акулами

Источник: Famifranquoi/CC0

Пластиножаберные рыбы, к которым относятся и акулы — одна из самых угрожаемых групп позвоночных из-за уничтожения их мест обитания, изменения климата и вылова. Охранный статус некоторых видов акул, например обыкновенных катранов, относят к уязвимым.

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Европейская комиссия каждый год обновляет квоты по вылову рыбы в Северной Атлантике, и на катрана квота установлена нулевая, то есть ловить его нельзя. Выгрузка катрана тоже запрещена, иначе говоря, промысел и импорт этой рыбы нелегален. Поскольку, тем не менее, из других акул в Англии вполне законно делают фиш-энд-чипс, ученые решили проверить, нет ли в закуске на вынос акул запрещенных.

Они собрали 117 образцов рыбьего мяса из южной Англии, в основном в уже готовом виде (78 из 117 образцов были взяты из жареной рыбы, которую продавали в уличных забегаловках), кроме того, взяли образцы свежих и замороженных акульих плавников, которые в азиатских заведениях идут на суп по праздникам. После этого из образцов выделили ДНК и проверили на видовую принадлежность с помощью метода баркодирования ДНК.

Анализ показал, что 80 образцов содержали ДНК катрана, а в трех образцах нашли ДНК бронзовой акулы-молота, которая вообще признана вымирающей и включена в международную Красную книгу.