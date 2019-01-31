В Чикаго так холодно, что пришлось поджечь рельсы
Это не кадры из боевика. Просто аномальный мороз в США не выдерживают даже железнодорожные пути.
Это не кадры из боевика. Просто аномальный мороз в США не выдерживают даже железнодорожные пути.
В северных штатах США этот январь выдался особенно холодным. Например, в Чикаго температура в некоторые дни была даже ниже, чем в Антарктиде.
Так как при холоде металл сужается, в некоторых городах начали разрушаться железнодорожные рельсы, Чтобы восстановить движение поездов, рельсы нужно нагреть до определенной температуры. Оказывается, самый простой способ — поджечь их.