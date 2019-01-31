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18:25 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Чикаго так холодно, что пришлось поджечь рельсы

Это не кадры из боевика. Просто аномальный мороз в США не выдерживают даже железнодорожные пути.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -9° 26% 773 мм рт. ст. 4 м/с

В северных штатах США этот январь выдался особенно холодным. Например, в Чикаго температура в некоторые дни была даже ниже, чем в Антарктиде.

Так как при холоде металл сужается, в некоторых городах начали разрушаться железнодорожные рельсы, Чтобы восстановить движение поездов, рельсы нужно нагреть до определенной температуры. Оказывается, самый простой способ — поджечь их.

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