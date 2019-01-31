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20:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Найдена загадочная древняя рукопись о Короле Артуре

В архиве центральной библиотеки Бристоля (Англия) была обнаружена рукопись XIII века, содержащая ранее неизвестную версию рассказа о Короле Артуре и Мерлине. Об этом сообщает The Guardian.

Источник: University of Bristol
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Историки нашли семь фрагментов пергамента внутри одной из книг французского ученого XV века. Текст на них был написан от руки на старофранцузском языке. Он повествует о Битве при Требе, во время которой Мерлин вдохновил войска Артура речью и возглавил атаку, неся знамя рыцаря Круглого стола сэра Кея с изображением дракона, который выдыхал настоящее пламя.

Считается, что рукопись является версией Estoire de Merlin («Истории Мерлина»), которая, в свою очередь, является частью цикла рыцарских романов «Ланселот-Грааль», или «Вульгата». Она отличается от других подобных текстов незначительными деталями, включая имена военачальников, командующих силами Короля Артура. Кроме того, в обнаруженном тексте не было указано, что король Клаудас, враг Артура и Мерлина, во время битвы был ранен в бедро.

По словам специалистов, рукопись может быть той версией «Вульгаты», которую английский писатель сэр Томас Мэлори использовал как источник для своей книги «Смерть Артура».

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