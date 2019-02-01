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16:53 (мск), источник: BBC News Русская служба

Рекордные морозы в США: сибиряки советуют американцам, как пережить холода

Аномальные морозы парализовали средний запад США. Во многих штатах закрыты школы и госучреждения, отменены тысячи авиарейсов.

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О том, как защитить себя от холода, рассказал журналист Сергей Зотов из Сургута.

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GETTY IMAGES
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От морозов сильнее всего пострадали штаты Северная Дакота, Висконсин, Айова, Миннесота, Мичиган и Иллинойс. В Чикаго температура воздуха достигла рекордно низкой отметки в −33 градуса, в Северной Дакоте зафиксирован мороз в −37 градусов.

REUTERS
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Во многих американских городах закрыты школы, государственные учреждения и музеи. Общественный транспорт работает с перебоями. По последним данным, из-за морозов погибли уже как минимум восемь человек.

AFP
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Власти штата Айова советуют тем, кто выходит на мороз, избегать глубоких вдохов и поменьше разговаривать. Мэр Чикаго Рам Эмануэль призвал горожан не выходить на улицу без крайней необходимости.

REUTERS
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Крупнейшие авиакомпании США отменили около 1,8 тысяч рейсов на Среднем Западе из-за холодов. Во вторник компания United Continental отменила около 80% рейсов из аэропорта О’Хара в Чикаго.

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Полиция Чикаго предупреждает о росте числа ограблений: преступники отбирают у людей теплую одежду, в первую очередь дорогие пуховики компании Canada Goose.

AFP
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Управление кадровой службы США объявило, что из-за неблагоприятных погодных условий федеральные служащие могут приходить на работу с трехчасовой задержкой или брать незапланированные отгулы.

REUTERS
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Сильные снегопады с ветром обрушились и на восточное побережье США. Власти Нью-Йорка советуют жителями воздержаться от пользования частным автотранспортом из-за плохой видимости на дорогах.

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Из-за снегопадов резко увеличилось количество ДТП, на нескольких трассах в Пенсильвании и Нью-Йорке образовался транспортный коллапс. Многие автомобилисты не могут завести свои машины на сильном морозе.

EPA
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Синоптики связывают аномальные морозы с мощным арктическим циклоном. Ученые также говорят о связи экстремальных холодов с глобальными климатическими изменениями.

AFP
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Морозная погода затронула почти 250 миллионов жителей США. При этом примерно 90 миллионов американцев столкнулись с морозами в −17 градусов и ниже.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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