Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Преступники с большой дороги: реальные и жуткие истории
В США испытали российские «Торы»
Новое лечение заставило организм пожирать раковые опухоли
Экс-участница «Дома 2» пришла на кастинг в шоу «Песни»
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Кражу картины Куинджи сравнили с сюжетом фильма «Старики-разбойники» Теперь, когда поиски картины Куинджи увенчались успехом, можно и улыбнуться
Беременная Меган Маркл в туфлях на шпильках пришла в театр
8 звездных мам, потерявших детей (фото)
Малахов прокомментировал увольнения из команды «Прямого эфира»
Экс-участница «Дома 2» пришла на кастинг в шоу «Песни»
Боня рассказала о несчастье с её 6-летней дочерью в Монако - СМИ
Ведущего Урганта сбил джип в США - СМИ
20 завидных звездных холостяков 2019 года
Уколы красоты и секреты питания 32-летней Глюк’oZы
Что делают немцы со старыми автомобилями (видео)
Назван крупнейший автопроизводитель в мире
Арендаторы ужаснули семью оставленным после себя «порядком»
5 признаков быта СССР, которых больше нет нигде
Фоторепортажи
10Первое лунное затмение года
10Аномальные морозы парализовали Средний Запад США
03:05 (мск), источник: РИА Новости

В России с 1 февраля проиндексируют ряд социальных выплат

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ряд социальных пособий и компенсаций в России проиндексируют на 4,3% с 1 февраля, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Источник: РИА Новости

В частности, с 1 февраля вырос размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают 15,2 миллиона федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан. Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2018 год.

В бюджет Пенсионного фонда заложены расходы на все виды ежемесячных денежных выплат с учетом индексации в размере 459 миллиардов рублей.

Кроме того, на 4,3% индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость его полного денежного эквивалента с 1 февраля вырастет до 1121,42 рубля в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания — 863,75 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 133,62 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 124,05 рубля.

Помимо этого, увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработающего пенсионера, с 1 февраля размер пособия составляет 5946,47 рубля.

Голикова: с 1 февраля все федеральные выплаты будут проиндексированы на 4,3%
Во время загрузки произошла ошибка.
16 января© Ньюстюб
 Назван доход сенатора Арашукова
Сенатор Арашуков смеялся в зале суда (видео)
Путин: Россия вправе защищать свободу вероисповедания на Украине
Водитель ФСО вызвал 7 нарядов полиции из-за проколотого колеса
Дрейк оставил 20 тысяч долларов чаевых сотрудницам «Макдоналдса»
Япония отказалась считать четыре российских острова частью Курил
Под антарктическим ледником найдена огромная пустота
Суд в Москве арестовал борца с коррупцией по делу о взятке
Спорт
Бензема в погоне за Пушкашем и Раулем. «Реал» — в полуфинале Мадридцы и во второй игре 1/4 финала не оставили шансов «Жироне»
Hi-Tech
В Антарктиде нашли гигантскую пещеру размером с Манхэттен Таинственный объект находится там, где раньше было около 14 миллиардов тонн льда.
Авто
Что вы знаете про Porsche (викторина с подсказками) Некоторые вопросы будут иметь подсказки. И не надо стесняться ими пользоваться!
Кино
Малахов прокомментировал увольнения из команды «Прямого эфира» Телеведущий прояснил ситуацию с «массовым» уходом сотрудников из его передачи, а также рассказал о своих отношениях с Дмитрием Борисовым
Недвижимость
В Петербурге из затопленной кипятком квартиры спасли кота и собаку
Эталонно плохие арендаторы ужаснули российскую семью
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Популярные темы на «Детях»
Перепутали пробирки на ЭКО и мужик бросил жену.... 581
Что мы должны нашим детям? 569
Фотоуроки: обсуждение фотографий 449
Дворняги или породистые? 221
Леди
20 завидных звездных холостяков 2019 года Миллионера, актеры, политики, бизнесмены...Осторожно, эта подборка вызывает желание выйти замуж!
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь