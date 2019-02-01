В России с 1 февраля проиндексируют ряд социальных выплат
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ряд социальных пособий и компенсаций в России проиндексируют на 4,3% с 1 февраля, соответствующее постановление подписал
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ряд социальных пособий и компенсаций в России проиндексируют на 4,3% с 1 февраля, соответствующее постановление подписал
В частности, с 1 февраля вырос размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают 15,2 миллиона федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан. Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2018 год.
В бюджет Пенсионного фонда заложены расходы на все виды ежемесячных денежных выплат с учетом индексации в размере 459 миллиардов рублей.
Кроме того, на 4,3% индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость его полного денежного эквивалента с 1 февраля вырастет до 1121,42 рубля в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания — 863,75 рубля, предоставление путевки на
Помимо этого, увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработающего пенсионера, с 1 февраля размер пособия составляет 5946,47 рубля.