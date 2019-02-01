Перевернётся ли Земля? Ученые предрекают смену полюсов планеты

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Но если бы дело ограничивалось лишь незначительным дрейфом магнитного полюса, то эта новость так и осталась бы в рубрике «а теперь о погоде». Однако прогнозы учёных ошеломляют: некоторые из них говорят не только о сдвиге магнитных полюсов, но и о смене полюсов географических. То есть о предстоящем перевороте Земли!

Призывает Таймыр

Из разных регионов планеты приходят сообщения о странном поведении птиц. У наблюдателей складывается ощущение, что, сбиваясь в стаи, пернатые не знают, куда лететь. Как известно, птицы ориентируются по силовым линиям магнитного поля Земли. Вывод учёных: геомагнитное поле претерпевает некие изменения.

В принципе, магнитные полюса никогда не находятся в строго заданных точках. Жидкое металлическое ядро Земли постоянно движется. Именно оно формирует магнитное поле планеты, которое, между прочим, защищает нас от космической радиации. На протяжении XX века северный магнитный полюс располагался в районе Канадского архипелага, смещаясь примерно на 10 км в год в сторону географического полюса. Теперь же скорость его дрейфа возросла до 50 км в год.

Простые расчёты показывают: если так пойдёт дальше, к середине столетия магнитный полюс пересечёт Северный ледовитый океан и достигнет архипелага Северная Земля. А там и до Таймыра недалеко.

Южный полюс тоже на месте не стоит. Оказывается, он стремится поменяться местами с северным. За 4,5 млрд лет существования планеты это происходило не раз. На языке геофизики процесс называется инверсией магнитного поля. Явление это редкое, человечество за всю свою историю его ни разу не застало. Предполагается, что последний раз инверсия была 780 тыс. лет назад, а вид homo sapiens сформировался около 200 тыс. лет назад.

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О предыдущих инверсиях магнитного поля учёные узнали, исследовав застывшую вулканическую лаву. Как выяснилось, в момент затвердевания она сохраняет свою намагниченность, то есть позволяет установить направление и величину магнитного поля. По сути, лава состоит из крохотных магнитиков, которые указывают, где находятся север и юг. Как оказалось, слои лавы, имеющие разную намагниченность, чередуются, сменяя друг друга.

Большинство исследователей считают, что процесс смены магнитных полюсов растягивается на тысячелетия. И северный полюс доберётся до Антарктиды не раньше чем через 2 тысячи лет. Но, когда магнитный щит планеты ослабнет (а в какой-то момент это произойдёт), человечество окажется перед угрозой солнечной радиации. Помимо очевидного вреда здоровью, электромагнитное излучение приведёт к сбоям в работе навигационного оборудования и систем связи.

Эффект Джанибекова

25 июня 1985 года советский космонавт Владимир Джанибеков распаковывал на орбитальной станции «Салют-7» груз, доставленный с Земли.

Резко крутанув гайку-барашек, он наблюдал, как она покинула резьбу и, вращаясь, поплыла в невесомости. Через десяток-другой сантиметров гайка резко перевернулась на 180 градусов и начала вращаться в другую сторону.

Джанибеков был впечатлён. Он провёл собственный эксперимент: слепил из пластилина шарик, сместив его центр тяжести с помощью груза (той же гайки). Двигаясь в невесомости, шарик несколько раз переворачивался и менял направление вращения.

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Такое неустойчивое поведение тела несимметричной формы позже назвали эффектом Джанибекова. В принципе, оно описывается законами классической механики и никакого секрета для физиков не представляет. Но давайте вообразим, что пластилиновый шарик — это модель нашей планеты, которая несётся в космическом пространстве, вращаясь вокруг своей оси. Может ли она перевернуться?

Здесь уместно возражение: у Земли почти идеальная шарообразная форма, разве что слегка приплюснутая с полюсов. Ни о какой асимметрии небесного тела и речи нет. Это верно. Но верно лишь в том, что касается внешнего облика нашей планеты. А вот что у неё внутри?

В это трудно поверить, но современная наука имеет весьма смутное представление о том, как выглядят недра Земли на глубине свыше 3000 км. Есть лишь теоретические модели и гипотезы, построенные на косвенных данных.

Кувырок в пространстве

Доктор физико-математических наук Игорь Белозёров уже много лет отстаивает теорию, согласно которой ядро Земли состоит из «нейтронного вещества». Это сверхплотная материя, в которой нарушена сама структура атома.

«Ядро Земли постоянно испускает из себя нейтроны, которые превращаются в водород. Он активно взаимодействует с окружающей средой, запуская целую цепочку превращений вещества, — говорит Игорь Белозёров. — Это явление называется водородной дегазацией Земли. Но применительно к эффекту Джанибекова важно другое.

Согласно теории, ядро нашей планеты намного плотнее, чем её периферия. Плотнее на несколько порядков. И гравитация Земли создаётся именно её ядром: остальной массой планеты можно пренебречь. И тут возникает главный вопрос: а какова форма ядра? Если она строго шарообразная, это одно. А если она неправильная, асимметричная?

Тогда в ядре есть дисбаланс, который может привести к эффекту Джанибекова: перевороту планеты".

Если верить данным спутников, замеряющих гравитационное поле Земли, оно действительно неоднородное: где-то сила тяжести выше, где-то — ниже. Это значит, что ядро планеты не является идеальным шаром. А ещё это значит, что третье по счёту от Солнца небесное тело, наша колыбель жизни, где численность homo sapiens достигла 7,6 млрд особей, в любой момент может просто перевернуться в пространстве. Совершить кувырок.

И этот сценарий будет пострашнее, чем столкновение с каким-нибудь астероидом. Ведь от подобного кувырка придёт в движение весь Мировой океан.