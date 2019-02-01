Судьба генерала
Этот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою.
Этот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою.
До 1 февраля 1968 года Нгуен Нгок Лоан был простым бригадным генералом южновьетнамской полиции. Но в тот день в Сайгоне он без суда и следствия выстрелом в голову убил человека в штатском. Фотография «Сайгонская казнь», запечатлевшая этот страшный эпизод Вьетнамской войны, разошлась по мировым СМИ. Она с пугающей откровенностью продемонстрировала американцам тот ад, что творится в далекой стране, дав мощный стимул для антивоенного движения в США. Знаменитый кадр изменил не только отношение американцев к войне, но и судьбу генерала Лоана. «Лента.ру» вспомнила историю человека, который посветил свою жизнь защите Родины, но стал известен всему миру как хладнокровный палач.
Нгуен Нгок Лоан родился 11 декабря 1930 года в колонии Кохинхина (Южный Вьетнам), которая входила в состав подвластного Франции Индокитая. Несмотря на то что Лоан был одним из 11 детей, семья жила в достатке. Его отец был уважаемым инженером, мать — врачом. В годы Второй мировой войны Вьетнам был захвачен Японией, но в августе 1945-го к власти в стране пришли коммунисты. Не всем это было по душе: Франция попыталась вернуть бывшую колонию, началась Первая Индокитайская война, в результате которой Вьетнам разделился на социалистический Север и капиталистический Юг.
Во время этих событий Лоан учился в экономическом институте в Хюэ и думал о карьере бухгалтера. Он поддерживал революцию, но вскоре разочаровался в социализме
Лоан быстро влился в коллектив и стал душой компании. Сослуживцы прозвали его «ответственным кутилой». Много раз они тайком уходили с территории авиабазы, чтобы пить и танцевать всю ночь. Понятно, что к утреннему построению многие теряли уставной вид, однако Нгуен себе такого не позволял: его форма всегда была отглаженной и чистой, обувь блестела, а брился он дважды в день.
Было у Лоана и более грозное прозвище — Ястреб. Его он получил во время Второй Индокитайской войны за 12 сбитых самолетов. Честолюбивый и исполнительный пилот быстро прославился среди сослуживцев, и у начальства он был на хорошем счету.
В звании лейтенанта Лоан познакомился и сдружился с командующим авиацией Као Ки. В 1965 году Ки стал
Однако высокая должность не развратила Лоана. Получив власть, он тут же провел полицейскую реформу, целью которой были борьба с коррупцией, повышение эффективности работы и престижа правоохранительных органов. К этому добавились постоянные проверки и ежегодные учения по типу войсковых. За два года Лоан нажил много недоброжелателей во власти, но в народе пользовался уважением.
Все это время в стране продолжалась гражданская война, но лишь в 1968 году она добралась до столицы Южного Вьетнама — Сайгона. 31 января началось масштабное Тетское наступление северян. Американские базы подверглись обстрелам, а города были атакованы НФОЮВ (Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, также известный как Вьетконг). Несмотря на эффект неожиданности, атакующая сторона понесла катастрофические потери (45 тысяч бойцов), и наступление вскоре захлебнулось.
В первые часы после начала наступления Лоан сыграл решающую роль в обороне и удержании Сайгона. Бойцам под его командованием удалось разбить основные силы Вьетконга еще на подходе к городу. Остатки атакующей группы попытались закрепиться в посольстве США, но полиции удалось ликвидировать двух командиров, и отряд потерял боеспособность.
Пока часть бойцов пыталась оборонять двор посольства (выжили лишь двое из них), другие бросились врассыпную. Начались уличные бои. Согласно официальной южновьетнамской статистике, за это время вьетконговцы казнили в городе почти три тысячи мирных жителей. С особой жестокостью коммунисты расправлялись с католическими священниками, зажиточными семьями, родственниками солдат и офицеров. Их сжигали заживо.
Чтобы воодушевить своих солдат, Лоан лично руководил зачисткой города и даже участвовал в перестрелках. Вскоре очаги сопротивления были подавлены; в плен удалось захватить полевого командира НФОЮВ Нгуена Ван Лема. Его задержали возле трех десятков сожженных тел, среди которых были женщины и дети. Лема повели к Лоану.
Все, что случилось дальше, уже история. И чтобы осветить ее в полной мере, следует перенестись в день 30 января 1968 года. За сутки до наступления американский фотокорреспондент Эдди Адамс прибыл в Сайгон.
В поисках сочных кадров ему помогал добрый приятель Льюис Уолт, который занимал пост командующего морской пехотой США и носил генеральские погоны. К Адамсу приставили личную охрану, предоставили бронированный автомобиль и место для отдыха в защищенном бомбоубежище. Там он и отсиделся во время боев в городе. А когда узнал, что основные силы Вьетконга уничтожены, вышел на улицу.
1 февраля Эдди ходил по городу с
«Казнь в Сайгоне» стала самой известной фотографией времен Вьетнамской войны. Ее опубликовали газеты и журналы во всем мире. Считается, что это фото стало одним из ключевых факторов в изменении отношения американского общества к участию США в войне. Сам факт расстрела военнопленного без суда и следствия подхлестнул антивоенное движение по всему миру и активно использовался коммунистической пропагандой.
Лоан же вскоре после казни Лема был серьезно ранен. Он попал под пулеметный огонь близ Сайгона, врачи в итоге были вынуждены ампутировать ему ногу. Для лечения генерала вывозили сначала в Австралию, а затем в Вашингтон, что вызвало серьезное негодование антивоенной общественности.
В 1975 году, после окончания Вьетнамской войны, Лоан с женой и пятью детьми бежал в США. Он осел в городке Берк — на западе штата Вирджиния, практически в пригороде Вашингтона, — открыл небольшой семейный ресторан и лично готовил там вьетнамские блюда по рецептам своей матери.
Первые устраивали демонстрации и разносили по округе весть о скрывающемся от правосудия палаче. Вторые разрисовывали заведение Лоана оскорбительными граффити. Третьи караулили бывшего генерала на работе и возле дома, досаждая расспросами. Вскоре появились проблемы в бизнесе, детей стали травить в школе, начались ночные звонки с угрозами. А однажды после закрытия кафе 48-летнего генерала сильно избили на парковке. Он долго лежал в больнице, но выжил.
После этого случая Эдди Адамс опубликовал колонку в Times. «Я столкнулся с тем, что обществу наплевать на правду. Люди нашли козла отпущения, а палачом оказался я сам», — писал он. Словно в подтверждение этих слов вскоре после того, как искалеченный вьетнамец вышел из больницы, местная газета опубликовала статью с заголовком «Божий суд в Берке». Автор сравнивал генерала с нацистом Генрихом Гиммлером, призывал Конгресс пересмотреть свое решение и депортировать Лоана во Вьетнам, где его, без сомнения, ждала смертная казнь.
Вскоре после похорон генерала Адамс в последний раз выступил с публичным заявлением, в котором шла речь о Нгуене Нгок Лоане. «Лоан убил вьетконговца, а я убил Лоана из своего фотоаппарата. Фотографии — самое грозное оружие в мире. Люди верят им. Но фотографии лгут, даже если ими не манипулировать. Они всего лишь полуправда. Мне жаль, что он ушел. До конца своей жизни я буду считать его героем».
Эдуард Голубев