Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заброшенным постам ДПС нашли новое применение
10 ракет «Сатана» способны уничтожить США
Королевский выход: будущая мама Меган Маркл посетила университет в Лондоне
8 звезд, которые раскрутились в Голливуде благодаря знакомым
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Первые космические туристы полетят на российском корабле Такие прогнозы дают специалисты рынка беспилотных авиационно-космических систем
Ксения Собчак показала лицо 2-летнего сына
Королевский выход: будущая мама Меган Маркл посетила университет в Лондоне
Умерла актриса фильмов «Операция „Ы“» и «Дети Дон-Кихота»
55-летнего Джонни Деппа «состарили» для новой роли: первое фото
Корея не приняла: Виктора Ана зовут обратно в Россию
Ирландская месть: когда Конор сразится с Хабибом
Бузова снова стала блондинкой
Клуни дня: актер и его благородная седина
Заброшенным постам ДПС нашли новое применение
Kia Rio стал почти внедорожником (наконец-то)
Арендаторы ужаснули семью оставленным после себя «порядком»
5 признаков быта СССР, которых больше нет нигде
Фоторепортажи
8Под рестораном в Лиссабоне нашли древнеримское кладбище
16От Путятина до Путина
15:57 (мск), источник: Известия

Блинный Восток: русская кухня завоевывает новые страны

В государствах арабского мира и в Иране растет интерес к борщу и сметане.

Источник: РИА "Новости"

На Ближнем Востоке за последние пять лет удвоилось число ресторанов русской кухни, подсчитали «Известия». Наиболее популярны наши пельмени и кулебяки у жителей ОАЭ — в одном только эмирате Дубай расположено более 25 заведений, предлагающих отведать эти блюда. Причем интерес к русской кухне растет не только в уже привычных странах отдыха россиян в этом регионе, но также в Сирии, Иордании, Ливане и даже Иране. В Исламской Республике повышенный интерес проявляют к российским конфетам, рассказали «Известиям» в Российском центре науки и культуры в Тегеране.

И плов, и манты, и шашлык

Опираясь на данные сайтов TripAdvisor и Foursquare «Известия» подсчитали, что в ближневосточном регионе насчитывается порядка 60 заведений с русской кухней. Это в два раза больше, чем было в 2014 году. Наибольшую популярность наши блюда получили в ОАЭ.

За рубежом в русскую кухню включают и традиционные блюда народов бывшего СССР | Источник: РИА "Новости"

— У арабов есть своя традиционная кухня, в Дубае также широко представлены итальянская, азиатская, другие мировые кухни. У наших блюд большая конкуренция, но можно сказать, что русская кухня нашла свою нишу и развивается в ней, — пояснили «Известиям» в посольстве России в Абу-Даби.

Там отметили, что основная клиентура русских ресторанов в регионе — наши соотечественники и выходцы из стран бывшего СССР.

По мнению генерального директора издательского дома «Русские эмираты», предпринимателя Сергея Токарева, прежде чем говорить о росте интереса к русской кухне, следует дать ей определение:

За рубежом в русскую кухню часто включают и шашлык, и манты, и даже плов. То есть это совокупность кухонь народов бывшего СССР. Но в целом у арабов есть большой интерес к русской кухне. В ОАЭ действуют крупные российские рестораторы, недавно Антон Винер, владелец сетей «Урюк» и «Ош», открыл в Дубае ресторан. Хотя, опять же, его нельзя назвать рестораном только русской кухни, тут подают, например, и традиционные узбекские блюда.

Блинчики для Сирии, сметана для Ливии

Растет интерес к русским блюдам и в Сирии. Как заявила «Известиям» руководитель центра «Русский мир» в Дамаске Светлана Родигина, наши блины и пирожки наиболее популярны среди сирийцев, которые учились в СССР либо в России, а также у студентов, изучающих русских язык.

В Сирии любят русские блины и пирожки | Источник: РИА "Новости"

— На праздники, которые проводит «Русский центр», мы всегда заказываем пироги, пряники, блины у соотечественниц, проживающих в Дамаске. Это настоящие кулинарные шедевры, которые пользуются огромной популярностью, — поделилась Светлана Родигина.

Новость
Почему в России привыкли есть с хлебом?

Она также отметила, что до начала военного конфликта кафе и ресторанов, где можно было угоститься борщом, было в разы больше.

— До кризиса было несколько точек, где предлагали русскую еду. Работал ресторан «Аленка», продавали русские блюда на дом (пельмени, квашеную капусту, творожную массу и т. д.). Во время кризиса, к сожалению, эти точки закрылись. Сейчас работают лишь некоторые магазины, предлагающие продукты из России, — сообщила Светлана Родигина.

Она подчеркнула, что сирийцы тепло относятся к нашей стране, нашему языку, поэтому запрос на русскую кухню в стране будет расти.

В арабской республике с 2015 года русский язык входит в школьную программу в качестве второго иностранного, а количество изучающих его уже превысило 10 тыс. человек.

Учитывая это, можно смело говорить о грядущем буме русской кулинарии в Сирии, которая только-только начала оправляться от ран восьмилетней войны.

В соседнем Ливане интерес к русской кухне тоже проявляют в основном выпускники российских и советских вузов, а также арабы, женившиеся на русских девушках. Об этом «Известиям» рассказал руководитель Российского центра науки и культуры в Бейруте Вадим Зайчиков.

В Ливане пользуется популярностью сметана | Источник: РИА "Новости"

— В Ливане проживает примерно 20 тыс. выпускников российских либо советских вузов, однако, на всю страну действует всего один ресторан русской кухни, что, кстати, для этой ближневосточной страны уже неплохо, — пояснил дипломат.

Он отметил, что ливанская кухня считается одной из наиболее широко распространенных в мире и тягаться с ней сложно. Вадим Зайчиков также подчеркнул, что местным жителям особенно по душе пришлись сметана и другие кисломолочные изделия из России. Не исключено, что именно молочка станет флагманом русской «вкусной силы» в регионе и сможет ярко заявить о себе на ливанском рынке.

Шоколад для Тегерана

А вот в Египте, наиболее близкой для российского туриста арабской стране, количество русских ресторанов за последние годы значительно сократилось. Причина очевидна — прекращение авиасообщения. Как рассказал «Известиям» руководитель Каирского филиала Россотрудничества Алексей Теванян, в курортных зонах Хургады и Шарм-эль-Шейха русские рестораны можно пересчитать по пальцам.

Каирский филиал Россотрудничества устраивает Масленицу | Источник: РИА "Новости"

— В городах за пределами туристических районов мест, где можно отведать русской еды, сейчас практически не осталось, — говорит он.

По его словам, отсутствие русских ресторанов, однако, не мешает повсеместному распространению любви к русским блюдам у египтян — у кого готовят жены, у кого друзья. В целом, по оценке «Известий», после восстановления авиасообщения, которое, как прогнозируют туроператоры, может произойти уже весной этого года, ситуация должна наладиться.

В начале марта будем отмечать Масленицу в центре Каира. Будет ярмарка, где можно полакомиться нашими угощениями. Мы проводим ее ежегодно, и, по моим наблюдениям, арабы в восторге от нашей кухни, особенно от блинов.
В Иране полюбили российские шоколадные конфеты | Источник: РИА "Новости"

А вот среди иранцев особой популярностью пользуются российские сладости, рассказал «Известиям» руководитель Российского центра науки и культуры в Иране Владимир Мазирка.

— В Тегеране действует всего один ресторан, предлагающий русскую кулинарию. Кухня всё же для них не совсем привычная. Однако иранцам очень нравятся наши конфеты и шоколад, — поделился своими наблюдениями дипломат.

Всё начинается с любви

В Иордании наибольшей популярностью пользуются русские пельмени, рассказал «Известиям» Хусам, владелец ресторана русской кухни Russian Bear («Русский медведь»), который находится в самом центре иорданской столицы:

У меня с друзьями первый и единственный ресторан русской кухни в Аммане.

У него медицинский диплом, он учился в Крыму, а «Русского медведя» решил открыть совместно со своими товарищами — они тоже врачи, учились в Волгограде и Молдавии.

— Когда местные жители узнали, что в пельмени можно добавлять сметану, для них это было большим открытием, — смеется Хусам. — Мы много работаем над аутентичной атмосферой, ставим русскую музыку. В день у нас бывает минимум 30−50 клиентов.

В Иордании наибольшей популярностью пользуются русские пельмени | Источник: РИА "Новости"

На вопрос, перспективно ли развивать русскую кухню в Хашимитском королевстве, Хусам без тени сомнения отвечает — безусловно.

Новость
Чайный гриб как одна большая мистификация

— У нас представлено два меню: интернациональное и русское. В конце месяца считаем, сколько откуда заказали, и, знаете, русская кухня часто оказывается в выигрыше. Наш шеф-повар Елена из России, а официанты в большинстве своем арабы. Они знают наизусть названия всех русских блюд и могут на арабском рассказать, из чего состоят борщ или оливье, — не без гордости делится наш собеседник.

В конце беседы он философски замечает, что между русской и арабской кухнями есть много общего. Например, сытный плотный обед из трех-четырех блюд. А главное — любовь к тем, для кого готовишь. И именно в этой любви, по мнению Хусама, ключ к дальнейшей экспансии русской кухни на Ближний Восток.

 Отменная позиция: кому выгодны массовые задержки авиарейсов
Концертный вал: как не надо рекламировать военную технику
США со 2 февраля приостанавливают участие в ДРСМД
Названо имя богатейшего человека в истории Земли
Российскую актрису задержали в США за похищение ребенка
Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей
Художник показал знаменитостей, «позирующих» с собой в юности
Культовую советскую группу приняли за Путина и Мадуро
Судьба генерала. Как фотография сломала жизнь герою Вьетнама
Спорт
10 главных трансферов зимы в Европе Вот самые интересные переходы в январе 2019-го
Hi-Tech
В Антарктиде нашли гигантскую пещеру размером с Манхэттен Таинственный объект находится там, где раньше было около 14 миллиардов тонн льда.
Авто
Заброшенным постам ДПС нашли новое применение МВД планирует передать Росавтодору неиспользуемые посты ДПС под площадки для отдыха водителей
Кино
Умерла актриса фильмов «Операция „Ы“» и «Дети Дон-Кихота» Валентина Березуцкая скончалась на 87-м году жизни
Недвижимость
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Брюс Уиллис останется без роскошного поместья
Можно ли не платить за антенну, если ей не пользуешься?
Дети
Ксения Собчак показала лицо 2-летнего сына В сети появились редкие кадры с маленьким Платоном
Леди
Очень страшно: 5 видов обуви, которые травмируют твои ноги Для большинства женщин красота важнее здоровья, поэтому остаются популярными туфли на высоком каблуке
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь