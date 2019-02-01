Блинный Восток: русская кухня завоевывает новые страны

Источник: РИА "Новости"

На Ближнем Востоке за последние пять лет удвоилось число ресторанов русской кухни, подсчитали «Известия». Наиболее популярны наши пельмени и кулебяки у жителей ОАЭ — в одном только эмирате Дубай расположено более 25 заведений, предлагающих отведать эти блюда. Причем интерес к русской кухне растет не только в уже привычных странах отдыха россиян в этом регионе, но также в Сирии, Иордании, Ливане и даже Иране. В Исламской Республике повышенный интерес проявляют к российским конфетам, рассказали «Известиям» в Российском центре науки и культуры в Тегеране.

И плов, и манты, и шашлык

Опираясь на данные сайтов TripAdvisor и Foursquare «Известия» подсчитали, что в ближневосточном регионе насчитывается порядка 60 заведений с русской кухней. Это в два раза больше, чем было в 2014 году. Наибольшую популярность наши блюда получили в ОАЭ.

За рубежом в русскую кухню включают и традиционные блюда народов бывшего СССР | Источник: РИА "Новости"

— У арабов есть своя традиционная кухня, в Дубае также широко представлены итальянская, азиатская, другие мировые кухни. У наших блюд большая конкуренция, но можно сказать, что русская кухня нашла свою нишу и развивается в ней, — пояснили «Известиям» в посольстве России в Абу-Даби.

Там отметили, что основная клиентура русских ресторанов в регионе — наши соотечественники и выходцы из стран бывшего СССР.

По мнению генерального директора издательского дома «Русские эмираты», предпринимателя Сергея Токарева, прежде чем говорить о росте интереса к русской кухне, следует дать ей определение:

За рубежом в русскую кухню часто включают и шашлык, и манты, и даже плов. То есть это совокупность кухонь народов бывшего СССР. Но в целом у арабов есть большой интерес к русской кухне. В ОАЭ действуют крупные российские рестораторы, недавно Антон Винер, владелец сетей «Урюк» и «Ош», открыл в Дубае ресторан. Хотя, опять же, его нельзя назвать рестораном только русской кухни, тут подают, например, и традиционные узбекские блюда.

Блинчики для Сирии, сметана для Ливии

Растет интерес к русским блюдам и в Сирии. Как заявила «Известиям» руководитель центра «Русский мир» в Дамаске Светлана Родигина, наши блины и пирожки наиболее популярны среди сирийцев, которые учились в СССР либо в России, а также у студентов, изучающих русских язык.

В Сирии любят русские блины и пирожки | Источник: РИА "Новости"

— На праздники, которые проводит «Русский центр», мы всегда заказываем пироги, пряники, блины у соотечественниц, проживающих в Дамаске. Это настоящие кулинарные шедевры, которые пользуются огромной популярностью, — поделилась Светлана Родигина.

Она также отметила, что до начала военного конфликта кафе и ресторанов, где можно было угоститься борщом, было в разы больше.

— До кризиса было несколько точек, где предлагали русскую еду. Работал ресторан «Аленка», продавали русские блюда на дом (пельмени, квашеную капусту, творожную массу и т. д. ). Во время кризиса, к сожалению, эти точки закрылись. Сейчас работают лишь некоторые магазины, предлагающие продукты из России, — сообщила Светлана Родигина.

Она подчеркнула, что сирийцы тепло относятся к нашей стране, нашему языку, поэтому запрос на русскую кухню в стране будет расти.

В арабской республике с 2015 года русский язык входит в школьную программу в качестве второго иностранного, а количество изучающих его уже превысило 10 тыс. человек.

Учитывая это, можно смело говорить о грядущем буме русской кулинарии в Сирии, которая только-только начала оправляться от ран восьмилетней войны.

В соседнем Ливане интерес к русской кухне тоже проявляют в основном выпускники российских и советских вузов, а также арабы, женившиеся на русских девушках. Об этом «Известиям» рассказал руководитель Российского центра науки и культуры в Бейруте Вадим Зайчиков.

В Ливане пользуется популярностью сметана | Источник: РИА "Новости"

— В Ливане проживает примерно 20 тыс. выпускников российских либо советских вузов, однако, на всю страну действует всего один ресторан русской кухни, что, кстати, для этой ближневосточной страны уже неплохо, — пояснил дипломат.

Он отметил, что ливанская кухня считается одной из наиболее широко распространенных в мире и тягаться с ней сложно. Вадим Зайчиков также подчеркнул, что местным жителям особенно по душе пришлись сметана и другие кисломолочные изделия из России. Не исключено, что именно молочка станет флагманом русской «вкусной силы» в регионе и сможет ярко заявить о себе на ливанском рынке.

Шоколад для Тегерана

А вот в Египте, наиболее близкой для российского туриста арабской стране, количество русских ресторанов за последние годы значительно сократилось. Причина очевидна — прекращение авиасообщения. Как рассказал «Известиям» руководитель Каирского филиала Россотрудничества Алексей Теванян, в курортных зонах Хургады и Шарм-эль-Шейха русские рестораны можно пересчитать по пальцам.

Каирский филиал Россотрудничества устраивает Масленицу | Источник: РИА "Новости"

— В городах за пределами туристических районов мест, где можно отведать русской еды, сейчас практически не осталось, — говорит он.

По его словам, отсутствие русских ресторанов, однако, не мешает повсеместному распространению любви к русским блюдам у египтян — у кого готовят жены, у кого друзья. В целом, по оценке «Известий», после восстановления авиасообщения, которое, как прогнозируют туроператоры, может произойти уже весной этого года, ситуация должна наладиться.

В начале марта будем отмечать Масленицу в центре Каира. Будет ярмарка, где можно полакомиться нашими угощениями. Мы проводим ее ежегодно, и, по моим наблюдениям, арабы в восторге от нашей кухни, особенно от блинов.

В Иране полюбили российские шоколадные конфеты | Источник: РИА "Новости"

А вот среди иранцев особой популярностью пользуются российские сладости, рассказал «Известиям» руководитель Российского центра науки и культуры в Иране Владимир Мазирка.

— В Тегеране действует всего один ресторан, предлагающий русскую кулинарию. Кухня всё же для них не совсем привычная. Однако иранцам очень нравятся наши конфеты и шоколад, — поделился своими наблюдениями дипломат.

Всё начинается с любви

В Иордании наибольшей популярностью пользуются русские пельмени, рассказал «Известиям» Хусам, владелец ресторана русской кухни Russian Bear («Русский медведь»), который находится в самом центре иорданской столицы:

У меня с друзьями первый и единственный ресторан русской кухни в Аммане.

У него медицинский диплом, он учился в Крыму, а «Русского медведя» решил открыть совместно со своими товарищами — они тоже врачи, учились в Волгограде и Молдавии.

— Когда местные жители узнали, что в пельмени можно добавлять сметану, для них это было большим открытием, — смеется Хусам. — Мы много работаем над аутентичной атмосферой, ставим русскую музыку. В день у нас бывает минимум 30−50 клиентов.

В Иордании наибольшей популярностью пользуются русские пельмени | Источник: РИА "Новости"

На вопрос, перспективно ли развивать русскую кухню в Хашимитском королевстве, Хусам без тени сомнения отвечает — безусловно.

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— У нас представлено два меню: интернациональное и русское. В конце месяца считаем, сколько откуда заказали, и, знаете, русская кухня часто оказывается в выигрыше. Наш шеф-повар Елена из России, а официанты в большинстве своем арабы. Они знают наизусть названия всех русских блюд и могут на арабском рассказать, из чего состоят борщ или оливье, — не без гордости делится наш собеседник.