Правительство выделило 2 млрд рублей на строительство домов престарелых

Согласно распоряжению на сайте правительства, в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в 2019 году из бюджета будет выделено 2 млрд руб. На эти деньги планируется построить 17 организаций соцобслуживания.

«Планируется, что к концу 2024 года 11 тыс. пожилых граждан получат услуги организаций социального обслуживания, включая комфортное проживание, приближенное к домашним условиям», — говорится в пояснении к документу.

В частности, в 2020 году будут введены в эксплуатацию «Красногвардейский психоневрологический интернат» (Крым) на 250 человек, жилой корпус «Красностекловарского психоневрологического интерната» в Республике Марий Эл на 100 человек, в Якутии — спальный корпус «Вилюйского психоневрологического интерната» на 150 мест. Субсидии получат также республики Мордовия, Татарстан, Тыва, Хакасия, Красноярский край, Хабаровский край и другие регионы.