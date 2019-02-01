Реставрация гробницы Тутанхамона завершена. Испортить ее туристам станет труднее
Девятилетний проект по восстановлению усыпальницы легендарного древнеегипетского фараона Тутанхамона завершился.
Девятилетний проект по восстановлению усыпальницы легендарного древнеегипетского фараона Тутанхамона завершился.
Восстановлением гробницы занимались эксперты из Института сохранения предметов искусства Гетти. Они должны были удалить царапины и потертости с настенных рисунков, образовавшиеся в результате визитов в гробницу.
Настенные рисунки страдали от влажности, пыли и углекислого газа, выдыхаемого бесчисленными посетителями.
Сейчас в гробнице установлена новая вентиляционная система, которая должна уменьшить воздействие со стороны туристов на древние рисунки.
Чтобы посетители не прикасались к рисункам, установлены новые барьеры. Также были переделаны смотровая площадка и система освещения, что даст возможность туристам лучше обозревать интерьер гробницы и понимать ее историческое и культурное значение.
«Мы хотели создать надежную систему, которая устояла бы перед ежедневным наплывом посетителей и в то же время была бы максимально щадящей по отношению к самим археологическим экспонатам», — говорит эксперт института Сара Лардионис.
«Ни к полу, ни к потолку, ни к стенам ничего нельзя было прикреплять, поэтому все конструкции должны были держаться под собственным весом, чтобы не наносить урона исторически значимым элементам», — говорит она.
Пятна решили не удалять, так как выяснилось, что они проникли в слой краски.
Усыпальницу Тутанхамона обнаружили в 1922 году британские исследователи Говард Картер и Джордж Герберт.
Гробница была найдена в Долине царей. Скалистое ущелье на западном берегу Нила неподалеку от столицы Древнего Египта города Фивы (ныне Луксор) в
Это единственное захоронение, относящееся к эпохе Нового царства (1550 — 1069 до н. э.), найденное практически в полной сохранности, и его содержимое позволило учены пролить свет на погребальные обычаи фараонов, а также искусство и технологии того периода.
Несмотря на то, что большинство экспонатов оттуда сейчас хранятся в Египетском музее древностей в Каире, посетители гробницы могут увидеть собственно мумию Тутанхамона, внешний деревянный гроб и кварцитовый саркофаг, а также рисунки, изображающие его жизнь и смерть.
Последняя значительная находка — гробница с пятью хорошо сохранившимися мумиями — была сделана в Долине царей в 2006 году. При этом еще 100 лет назад господствовало мнение, что эта местность уже изучена вдоль и поперек и Картер с Карнарвоном напрасно теряют время.